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О чем предупреждает "шайский феномен"? В Архангельской области есть исчезающее озеро

На правобережье Северной Двины расположено небольшое озеро Шайское. В прошлые века оно было важным звеном волоковой системы, связывающей Придвинье с пинежскими, мезенскими и печорскими землями.

   В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И. А. Ефрона, составленном в 1890-1907 годах, говорится: «Шайское - пресноводное озеро Архангельской губернии Пинежского уезда. Длина озера 24 версты, ширина в южном конце - 10 вёрст, в северном 2-3 версты. Из южного конца озера вытекает протока, впадающая в реку Пукшеньгу, приток Северной Двины. Площадь озера 140 кв. вёрст».

  Прошло всего лишь сто лет, и площадь озера уменьшилась... более чем в десять раз.
На спутниковом снимке видны его прежние границы. Они угадываются в тёмно-сером фоне, окружающем нынешний водоём.
 
  Впору говорить о «Шайском феномене». Разумеется, с огромным знаком минус.
 
  Озеро находится в междуречье рек Северной Двины и Пинеги. Эту местность называют ныне «территорией, подверженной интенсивному "усыханию" еловых лесов».
  Возможно, этот научный термин следовало бы уточнить: «интенсивному усыханию оставшихся после интенсивных рубок лесов».

  И что самое интересное, наши далёкие предки, давая озеру это название, словно «предупредили» нас о возможности природной катастрофы. В русском языке слово шаять означает «тлеть, испаряться». Озеро, существовавшее тысячи лет, «вдруг испарилось» всего лишь в течение последнего века. Временщик с пилой и топором в руках оказался глух к пророчествам предков.

    Скептики качнут головами: "Нет никаких пророчеств предков. И уж тем более предупреждений о грядущей опасности".

  Увы, бывают. Пример из экономической географии СССР: названия атомных станций. При упоминании словосочетания «Чернобыльская АЭС» у многих «пробегал» холодок по спине. Ну не должны были строить атомную станцию в месте с названием «Чёрная Быль». Предки предупредили. Их не услышали. Результат – катастрофа.
 
    Или Фукусима. Японский «Остров счастья». Разве в этом названии не звучит предупреждение?  АЭС и счастье? Не совместимы они.

   Кстати, у нашего горемыки Шайского есть благополучный тёзка.
 
   В словаре Брокгауза и Ефрона находим: «Инд вступает в Балтистан (сейчас Пакистан, ранее Индия), где в него справа впадает Шайск, спускающийся с гор Каракорума, и где Инд получает название Аба-Синд, т. е. "отец рек"».

   Какая завидная роль у индийского Шайска.  И жалкая, «благодаря» неразумному человеку, у северного озера Шайское.

    Почему одинаковы имена северного озера и далёкой от него южной реки, на берегах которой в давние времена жили арии?

    «Совпадение» - ещё раз отмахнётся «официальная наука». И пусть подобных "совпадений" тысячи, поскольку громко и ясно звучит санскрит в названиях рек и озёр Севера, не имеющий уши не услышит. 
    И это тоже «феномен».

Александр Чашев

(оригинал на proza.ru)

07 февраль 08:20 | : Будни

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