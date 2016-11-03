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Как в Мавзолей. Сегодня в АГКЦ стоит огромная очередь

Увы, это очередь не за билетами на спектакль, а за электронными проездными. И стоят в ней пенсионеры. Погода отнюдь не способствует позитивному настроению.

Напомним, что с 1 марта 2017 года для льготных категорий горожан - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также лиц в возрасте 70 лет и старше бесплатный проезд на автобусах городских маршрутов будет осуществляться только по электронным проездным. 

Наблюдатели удивляются, почему с учетом возрастных особенностей контингента, имеющего право пользоваться такими проездными документами, не был продуман более щадящий вариант их выдачи – через районные отделения соцзащиты или даже адресная доставку до квартиры. Для последней вполне можно было задействовать молодежные партийные организации типа «Молодой гвардии».

К тому же не все городские автобусы оборудованы специальными устройствами (валидаторами), которые будут считывать карты, живые кондукторы для этой работы не годятся.

(фото очереди с сайта ИА «Эхо севера»)

26 январь 12:13 | : Будни / Скандалы

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