Как в Мавзолей. Сегодня в АГКЦ стоит огромная очередь

Увы, это очередь не за билетами на спектакль, а за электронными проездными. И стоят в ней пенсионеры. Погода отнюдь не способствует позитивному настроению.
Напомним, что с 1 марта 2017 года для льготных категорий горожан - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также лиц в возрасте 70 лет и старше бесплатный проезд на автобусах городских маршрутов будет осуществляться только по электронным проездным.
Наблюдатели удивляются, почему с учетом возрастных особенностей контингента, имеющего право пользоваться такими проездными документами, не был продуман более щадящий вариант их выдачи – через районные отделения соцзащиты или даже адресная доставку до квартиры. Для последней вполне можно было задействовать молодежные партийные организации типа «Молодой гвардии».
К тому же не все городские автобусы оборудованы специальными устройствами (валидаторами), которые будут считывать карты, живые кондукторы для этой работы не годятся.
(фото очереди с сайта ИА «Эхо севера»)