"Имеет место неверная трактовка". Пояснение к материалу о депутате Андрее Аннине

Уважаемый Леонид Леонидович!
Сообщаем, что в материале на сайте ИА «Руснорд» «В Архангельске депутат-миллионер оказался некомпетентным в вопросах платы за общедомовые нужды?» от 18.01.2017 года допущено грубое искажение сути пресс-релиза областного Собрания, на основе которого подготовлен материал.
В материале «Председатель комитета областного Собрания по жилищной политике и коммунальному хозяйству Андрей Аннин: «Новая строка в платежах за коммунальные услуги, касающаяся общедомовых нужд, не предполагает увеличение расходов граждан» речь не идет об изменении размера самой платы за жилищно-коммунальную услугу. А.О. Аннин от имени комитета по жилищной политике и ЖКХ информирует население о нововведениях в федеральном законодательстве, которые внесены в 2016 году и действуют с 1 января 2017 года. Так, в соответствии с этими нововведениями все платежи за общедомовые нужды, которые мы видели в своих платежных квитанциях от ресурсоснабжающих организаций («Водоканал», «Архэнергосбыт», «ТГК» и др.) технически переносятся из коммунальной услуги в одну квитанцию – это квитанция, которая выставляется жителям управляющими организациями по платежу «За содержание и текущий ремонт». Это так называемый перенос платы из коммунальной услуги за общедомовое потребление ресурсов в жилищную услугу.
Цель данной статьи и комментария А.О. Аннина в том, чтобы обратить внимание населения на то, что данный технический перенос не должен привести к увеличению платы за жилищно-коммунальные услуги.
Также поясняем, что означает тысяча рублей, озвученная в публикации. В квитанции, выставляемой управляющей организацией за содержание и текущий ремонт, платеж рассчитывается по следующей схеме: общая площадь занимаемой квартиры, умноженная на тариф стоимости содержания за один квадратный метр занимаемой площади, при этом данный тариф принимается самими гражданами на общих собраниях собственников жилья. Например: в двухкомнатной квартире «ульяновской серии» общей площадью 46 квадратных метров платеж, принятый на собрании, составляет 24 рубля за квадратный метр. Размер платы за содержание и текущий ремонт рассчитывается по формуле 46 x 24 = 1004 рубля. Кроме этого, в этой квитанции до 1 января 2017 года указывался платеж собственника за общедомовое потребление электрической энергии. Данный платеж ограничен нормативом потребления коммунальной услуги. Во всех остальных квитанциях за потребление энергоресурсов также указывался до 1 января 2017 года платеж за общедовое потребление (воды, тепла). С 1 января 2017 года производится технический перенос из квитанций, выставленных за общедомовое потребление тепла и воды в квитанцию, которая выставляется собственнику управляющей организацией. Отсюда и получается, что по сравнению с 2016 годом в 2017 году примерная стоимость платежа граждан за содержание и текущий ремонт, включая общедомовое потребление, не должны измениться.
Кроме этого, депутатом Анниным в статье акцентируется внимание на то, что такой технический перенос не должен нарушить права жителей домов к полноценному исполнению управляющей организацией перечня работ и услуг по текущему ремонту общего имущества дома. Данный контроль будет осуществляться Государственной жилищной инспекцией Архангельской области, как и указанно в статье.
На основании вышесказанного считаем, что вами дана неверная трактовка к комментарию депутата А.О. Аннина по данным вопросам. В данной ситуации считаем необходимым опубликовать комментарий пресс-службы областного Собрания.
Руководитель пресс-службы Архангельского областного Собрания Д.П. Селиванов
P.S. Редакция ИА RUSNORD считает нужным принести извинения депутату Андрею Аннину.