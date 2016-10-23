Вольное дело: Депутат Андрей Аннин продемонстрировал финансовую безграмотность

В этом народного избранника уличили читатели участника Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал».
Суть истории такова.
Член фракции «Единая Россия» Андрей Аннин, известный своими высокими доходами, прокомментировал изменения в квитанциях платы за содержания жилья, которые люди получат уже в феврале. По его расчетам получалось, что к квартплате прибавится тысяча рублей. То есть платили люди 2-3 тысячи за свою квартиру, а теперь будут 3-4.
Цитата депутата из пресс-релиза Архангельского областного собрания - «Изменилось то, что теперь плата за ОДН будет взиматься в рамках платы за содержание жилья. Речь идет о чисто техническом перераспределении и не предполагает увеличения платежей. Если суммарно за все общедомовые нужды жильцы раньше платили 1000 рублей, эта же сумма перейдет в плату за содержание и текущий ремонт, который каждый из нас оплачивает управляющей организации. Отмечу, что за воду и электроэнергию, используемые на ОДН, жильцы многоквартирных домов платили и раньше – плата включалась в состав коммунальных услуг и складывалась из разницы между показаниями общедомовых (коллективных) приборов учета и суммой показаний индивидуальных счетчиков в квартирах либо с нормативными объемами тех, у кого нет индивидуальных счетчиков и данных общедомового прибора учета. Весь так называемый «небаланс» попадал в ОДН и распределялся на всех жителей пропорционально площади квартир. В этот «небаланс» входили и объемы ресурсов, о которых жильцы не сообщали. Этот расчет объемов ресурсов на ОДН не поменялся».
Читатели «БК» удивлены подобным непрофессионализмом предпринимателя в финансовых расчетах – откуда он взял тысячу рублей бытовых нужд? «Квартплата за северодвинку 2-х комнатную примерно 2000 рублей. А он думает, что ещё к ним прибавить 1000 рублей. Типа и ничего не изменится. По-моему, он вообще не представляет какие ОДН мы оплачиваем?».
Правильный пример коммунальных расчетов от ИА «Беломорканал» - В среднем на двухшку в пятиэтажке выходит 24 кВт умножаем их на 4 рубля 41 копейку и получаем примерно 105 рублей. По холодной и горячей воде начисляется примерно по 200 литров. Холодная вода, при плате 25 рублей за куб, примерно выходит 5-6 рублей. Горячая (120 рублей за куб) – 25-26 рублей. В итоге получаем около 200 рублей в месяц ОДН с квартиры, ну пусть будет 250 рублей, но ведь никак не тысяча рублей.
Впрочем, уточняет редакция информационного агентства, для миллионера тысяча туда - тысяча сюда…