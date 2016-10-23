Отчего грустит Архангельск? Анализ рейтинга городов-пессимистов

Архангельск возглавил список городов с самым пессимистично настроенным населением. Такие выводы выложил Финансовый университет при правительстве РФ… впрочем, никто пока не подтвердил их репрезентативность.
Речь шла об отношении жителей того или иного города к будущему. Самые оптимистичные (уверены, что следующие поколения россиян будут жить ЕШЁ (!) лучше) проживают в Новосибирске, Грозном (кто бы сомневался), Нижневартовске, Стерлитамаке, Череповце.
Пессимисты (вслед за Архангельском) обосновались в Брянске, Чебоксарах, Саранске, Иванове, Саратове.
При этом «наполнителями» образа светлого будущего стали такие критерии, как: качественная медицина (включая платную), качественное образование (включая платное), собственный дом (приватизированная квартира), качественно и разнообразное питание (включая общепит), интересная (творческая) и хорошо оплачиваемая работа (собственное дело).
Тем не менее, наблюдатели считают, что природный пессимизм архангелогородцев в большой степени связан с климатическими особенностями (нехватка меланина), а также генетической памятью поколений (потомки ссыльных).