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Отчего грустит Архангельск? Анализ рейтинга городов-пессимистов

Архангельск возглавил список городов с самым пессимистично настроенным населением. Такие выводы выложил Финансовый университет при правительстве РФ… впрочем, никто пока не подтвердил их репрезентативность.

Речь шла об отношении жителей того или иного города к будущему. Самые оптимистичные (уверены, что следующие поколения россиян будут жить ЕШЁ (!) лучше) проживают в Новосибирске, Грозном (кто бы сомневался), Нижневартовске, Стерлитамаке, Череповце.

Пессимисты (вслед за Архангельском) обосновались в Брянске, Чебоксарах, Саранске, Иванове, Саратове.

При этом «наполнителями» образа светлого будущего стали такие критерии, как: качественная медицина (включая платную), качественное образование (включая платное), собственный дом (приватизированная квартира), качественно и разнообразное питание (включая общепит), интересная (творческая) и хорошо оплачиваемая работа (собственное дело).

Тем не менее, наблюдатели считают, что природный пессимизм архангелогородцев в большой степени связан с климатическими особенностями (нехватка меланина), а также генетической памятью поколений (потомки ссыльных).

 

17 январь 12:59 | : Будни

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