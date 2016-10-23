О чём молчат россияне? От секса до веры

Можно подумать, что современных российских социологов интересуют исключительно проценты народного доверия к президенту Путину. (Не путать социологов с маркетологами, последних интересует интерес потребителя к майонезу типа «Ряба», а это совсем другая история).
Так вот, вы ошибаетесь. Есть политический («кремлёвский») заказ, а есть повседневная рутина. Работа над выяснением образа современного россиянина, насколько этот новый тип отличается от уходящего в историю «гомо советикуса». Так, «Левада-центр» задался целью выяснить – о чём непринято говорить за семейным столом во время ужина. Вы удивитесь, но главное табу для обсуждения в семьях россиян - сексуальные проблемы людей, включая родных и знакомых. Эта тема под запретом у 33 % респондентов.
Как всегда, полез за собственным опытом. Проблемы пола меня заинтересовали лет в пять. На мякине типа аист или капуста ребёнка, зачатого за кулисами академического театра, провести было сложно, тем более что я уже знал (откуда-то) – дети появляются из живота женщины. Меня же интересовала чисто техническая сторона – как они туда попадают? Родителей под рукой не оказалось, обратился к бабушкам. И получил вполне приемлемое с точки зрения биологических процессов объяснение – когда мужчина с женщиной живут вместе, спят в одной постели, едят одну еду и тд… то в процессе такого тесного общения у них появляется ребенок. Объяснение было принято, и я с ним спокойно прожил до того момента, когда к мальчику должно прийти знание технических деталей.
И всё-таки я рос в продвинутой среде, где взрослые, особенно в процессе застолья, говорили на любые острые темы, причём не только на политические. Также от меня не прятали «взрослые» книги (Мопассан, Бунин…), и лет с 13-ти брали на закрытые просмотры иностранных кинофильмов.
Но, удивлю вас, это не было преимуществом московской жизни. Об интимной жизни я знал до поры до времени чисто теоретически, из литературы и кинематографе. Зато деревенские парни, служившие вместе со мной в армии, если и лично не проходили сексуальную подготовку, то «живьём» наблюдали её в овинах и на сеновалах, в советских колхозах нравы были посвободней, чем в Древней Элладе.
А как же фраза «У нас секса нет и быть не может»? Сколько раз можно объяснять, что та женщина спутала секс с порнографией?! То есть, терминологию, но не сам процесс. Как раз в СССР с сексом было всё в порядке, ибо свобода интимных отношений была ещё одним элементом сопротивления партийному официозу. По крайней мере, так было в СССР, в котором жил я… не знаю, как в вашем.
Впрочем, готов признать – отношение к интимной жизни в Советском Союзе колебалось от прогрессивно-свободного до пуритански-ханжеского. На моих глазах взрослые женщины, не единожды матери, вылетали с просмотров «Маленькой Веры», закрыв ладонями глаза. А одна, сидящая за мной в кинозале, всё допытывалась у мужа, чем там актёры в койке занимаются, и получив исчерпывающий ответ, во весь голос возмутилась – «но почему она сверху сидит, разве так можно?!».
Изменили положение гласность-перестройка? Вряд ли. На мой взгляд, всё зависит от традиций, живущих в той или иной семье, и передающихся из поколения в поколения. Ну и темперамент отдельных индивидуумов тоже не стоит сбрасывать со счетов. Впрочем, лично я тоже морально не готов объяснять своим сыновьям технику сексуальных игрищ… без меня «учительницы» найдутся. О системе предохранения старшему уже объяснил… да он всё сам уже знал. А поговорить за столом можно про любовь, про чувства, а то голая физиология не всегда сопутствует аппетиту. Так что вполне можно записывать меня в те 33%, не обижусь.
На втором месте после секса по непопулярности за семейным столом оказалась суицидальная тема - о самоубийствах не говорят 15% опрошенных. В два раза меньше людей предпочитают не обсуждать смерть или болезнь близких.
Ну, и что в этом удивительного? Самоубийства в СССР были «непопулярным явлением», прерогатива или душевно больных, или рефлексирующих творцов (Маяковский, Есенин…). Особая волна прокатилась после разоблачения культа личности Сталина, некоторые особо совестливые чекисты стрелялись в туалетах «Детского мира»… от Лубянки близко, чуть наискосок. Ближе к 70-м таким «выходом в Нирвану» увлекались советские хиппи, в отличии от своих западных духовных братьев гонимые не только обществом, но и властью со всей строгостью УК РСФСР.
Но может прийти и в обычную семью, откуда не ждали. Восемнадцатилетняя дочь моего друга, студентка филфака, не пьющая и не курящая, выбросилась с 9 этажа, когда её однокурсник, которому она объяснилась в любви, честно признался, что его сердце уже занято. Кто мог прогнозировать такой исход для внешне гипер нормальной и положительной девочки из военной династии?
Впрочем, тема суицида под запретом не только в домашних разговорах, СМИ тоже призывают относится к ней с максимальной осторожностью. Не так давно Роспотребназдор опубликовал рекомендации для средств массовой информации, которые касаются освещения самоубийств. Журналистам советуют избегать помещения материалов о суициде на первые полосы изданий, не ставить более одного новостного сообщения о самоубийстве в список новостей и не делать подборку статей похожей тематики в конце подобных публикаций. И вообще, в подобных материалах стараться быть предельно лаконичными, и уж точно избегать подробностей. А то обязательно найдутся подражатели.
Но это больше юношеские «забавы», характерные для многих развитых стран. И совсем другое дело, что на официальном уровне признано – рост числа самоубийств в России соотносится с ростом неоплаченных кредитов. То есть чистая экономика, помноженная на неуверенность в завтрашнем дне. Да и в себе тоже, россияне так привыкли надеяться на дорогой баррель нефти и крепкий рубль, что их падение способно довести до духовного коллапса.
Ещё россияне (5%) не любят обсуждать в семье вопросы религии. И я считаю это правильным… ибо вопрос веры даже более интимен, чем секс. Но вот, что удивительно - 4% участников опроса утверждают, что в их семьях не принято считать деньги в чужом кармане, включая родственников. Сколько же у нас интеллигентных людей, когда в советских семьях любимым застольным занятием интеллигенции (или образованщины) было обсуждение доходов продавщицы пивного ларька, что жила в квартире напротив. Зато никто не спрашивал, сколько зарабатываешь. Сказал «инженер я», и всё ясно – с трудом до получки перебиваешься. Это теперь могут быть варианты…
Зато почти половина опрошенных (47%) не назвали ни одной запретной темы для семейного обсуждения. Нет… всё-таки наша семья относится к этим процентам!
Леонид Черток