Мостом через реку Ваганиха будет заниматься другой человек?

27 декабря 2016 года прокуратурой г. Архангельска главе городской администрации внесено представление в связи с нарушением норм закона по содержанию и ремонту моста через реку Ваганиха. О злоключениях моста мы писали в середине ноября.
Из ответа прокурора Архангельской области В.А. Наседкина на обращение руководителя фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов Ольги Осицыной следует, в частности, что «согласно п.5 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относится осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожной деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание) в отношении этих дорог».
Также в ответе прокурора сообщается, что деревянный мост через реку Ваганиха в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска, ведущий в СОНТ «Лесная полянка», в соответствии с федеральным законодательством является конструктивной частью дороги.
Напомним, что Ольга Осицына еще осенью прошлого года впервые обратилась к тогдашнему заместителю главы администрации г. Архангельска Елене Петуховой с требованием принять мост в собственность города и произвести его ремонт. Чиновница тогда отписалась, что, мол, мост не наш и делать ничего не будем. Но вскоре на мосту случилось ЧП – при переезде через него провалился груженый песком автомобиль. Депутат Осицына тогда обратилась уже в областную прокуратуру с требованием принять меры к нерадивым чиновникам, чтобы те все же мост отремонтировали. Пока городские власти раскачивались, местные жители, как могли, мост подлатали – помогли городские депутаты и руководители крупных предприятий Маймаксанского округа. А городские чиновники лишь дорожные знаки «Тупик» и «Опасность» установили!
Накануне Нового года стало известно, что заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Елена Петухова покинула свой пост. А представление о нарушении законодательства осталось. Будем надеяться, что новый заместитель градоначальника отнесется к решению проблемы жителей Маймаксанского округа более ответственно. В любом случае, полное решение вопроса остается на контроле депутата Осицыной, как, надеемся, и у областного прокурора.