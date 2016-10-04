"Праздники как праздники". В Архангельске оценили прошедшие Рождественские каникулы

На первой в новом году планерке у Главы Архангельска руководство территориальных округов доложило о проведении праздничных мероприятий и взаимодействии с коммунальными службами в праздничные дни. В каждом округе были назначены ответственные дежурные, которые в круглосуточном режиме мониторили ситуацию и оказывали содействие жителям, управляющим компаниям, ремонтно-аварийным бригадам.
За минувшие дни нового года в округах не было зафиксировано чрезвычайных ситуаций, однако произошло 10 пожаров по причине перекала печей, неисправности электропроводки, неосторожного обращения с огнем и курения. Нуждающейся семье из Исакогорского округа, обратившейся за предоставлением маневренного жилья после пожара в квартире, жилье было предоставлено незамедлительно. Обратившийся за помощью житель Маймаксанского округа был временно размещен в помещении школы, рассматривается вопрос о предоставлении ему маневренного жилья.
В связи с установлением морозной погоды и рядом аварий на коммунальных сетях, главами округов велась постоянная работа с департаментом городского хозяйства и руководством управляющих компаний. В большинстве случаев, управляющие компании стремились оперативно локализовать и устранить последствия повреждений на внутридомовых сетях. Однако были случаи, выявившие безответственные организации. Так, по информации и.о. главы Северного округа Веры Пономаревой, в доме 66 по ул. Партизанской сотрудники УК «Виста» после ремонта системы теплоснабжения не стравили воздух, в результате чего произошло «завоздушивание» системы. К восстановлению теплоснабжения в доме пришлось вернуться дополнительно. Более того, по неясным причинам, слесарь УК по завершении работ закрыл задвижку, что вновь лишило жителей дома поступления тепла. Возвращаться к решению проблему пришлось уже в третий раз.
По мнению Главы Архангельска Игоря Годзиша, необходимо детально проанализировать подобные ситуации и принять меры, которые предусмотрены жилищным законодательством.
- Если какие-либо управляющие компании не могут или не хотят заниматься надлежащим обслуживанием домов, находящихся в их ведении, то муниципалитет будет инициировать лишение их соответствующих лицензий, - отметил Игорь Годзиш.
В настоящее время главы территориальных округов держат на контроле ситуацию с восстановлением водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, работы по которым должны выполняться управляющими компаниями. В Октябрьском округе таких адресов пять, В Искогорском и Цигломенском – один, в Ломоносовском – двадцать, в Соломбальском – два.
Праздничные мероприятия во всех округах города прошли в соответствии с опубликованной программой: интересные и веселые мероприятия были организованы силами специалистов культурных центров.
(по материалам сайта архангельской мэрии)