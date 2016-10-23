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Мэр Северодвинска Михаил Гмырин тоже встретился с главными редакторами

Перед встречей мэр Михаил Гмырин и редакторы, среди которых были представители областной телекомпании «Поморье» и областной газеты «Правда Севера», посмотрели, как подготовлен город к новогодним праздникам. Остановку проверяющие сделали у Дворца молодёжи «Строитель», увидели иллюминацию. В этом году было приобретено много новых консолей, всего их теперь на улицах города 350. Все они должны создавать для северодвинцев праздничное настроение.

Встречу в администрации начали с обсуждения бюджета следующего года.

- Мы запланировали больше средств на строительство жилья и ремонт дорог, - отметил Михаил Гмырин. - Важно провести как можно раньше аукционы, чтобы начать работы на дорогах уже в апреле - мае.

Северодвинск - единственный из муниципальных образований Архангельской области - претендует на получение средств из федерального Фонда развития моногородов для реконструкции Окружного шоссе.

- Наш город успешно выполняет программу по переселению граждан из аварийного жилфонда. «Будет ли продолжена программа после сентября 2017 года?», - спросили журналисты.

- Своё мнение о необходимости продолжить программу мы обозначили на встрече с председателем наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным во время его недавнего визита в Архангельск. Сергея Вадимовича, кстати, мы пригласили и в Северодвинск, - сообщил Михаил Гмырин. - Программу нужно продолжить, ведь на очереди после деревянного жилфонда - сталинки, хрущёвки.

Журналисты из Архангельска отметили, что новые дома в Северодвинске строятся малоэтажные, тем самым сохраняется архитектурный облик исторического центра города.

- Да, это наша принципиальная позиция при планировании, -  подчеркнул мэр. - Может быть, в многоэтажных домах квадратный метр будет стоить и чуть дешевле. Сегодня социальное жилье мы возводим за 41 тысячу за метр. В эту же стоимость входит и благоустройство территории. Всего мы планируем ввести в эксплуатацию в 2017 году более 20 тысяч кв. метров только социального жилья.

Среди перспективных задач, обозначенных главой города, - дальнейшая газификация Северодвинска, предприятий. В 2017 году газ должен прийти на Севмаш, заявку сделали и предприятия малого и среднего бизнеса. Затем очередь дойдёт и до жилого фонда.

В 2016 году была введена в эксплуатацию ледовая арена. Михаил Гмырин рассказал о дальнейших планах по возведению спортивных объектов - лыжного стадиона и ФОКа на Яграх, плавательного бассейна на стадионе «Север». С правительством Архангельской области и градообразующими предприятиями по этим и другим важным для города вопросам мэр находится в постоянном диалоге.

Найти общий язык Михаил Гмырин планирует и с новым составом совета по предпринимательству, который начнёт работать в 2017-м.

- У нас эффективно действует ряд механизмов для поддержки малого и среднего предпринимательства, среди них - фонд микрофинансирования. Всё это будет сохранено, - рассказал глава города.

Важным мероприятием года грядущего станет международный Арктический форум в Архангельске, в котором ожидается участие президента России Владимира Путина. «Может ли стать Северодвинск одной из площадок этого представительного собрания?», - задали вопрос журналисты.

- Нам бы этого хотелось. Северодвинск вполне может быть определён опорной зоной в Арктике для технического обслуживания кораблей и морской техники, - считает Михаил Гмырин.

К слову, глава города корабелов является председателем ассоциации арктических муниципалитетов, которая насчитывает уже несколько десятков участников.

На встрече с редакторами было затронуто ещё несколько тем: о пассажирских перевозках, о муниципально-частном партнёрстве, примерами которого в нашем городе может служить та же ледовая арена или кинотеатр «Россия».

- У меня есть предложения открыть кинотеатр или кинозал на Яграх. Потребность у жителей в этом есть, - заметил Михаил Гмырин.

2017-й объявлен Годом экологии. Журналисты попросили представить план мероприятий и организовать творческий конкурс. Мэр согласился с этими предложениями.

В конце встречи Михаила Гмырина спросили, как он планирует встретить Новый год.

- Как обычно, в кругу семьи, среди родных. Затем поздравлю горожан на площади Победы, - ответил глава города.

По материалам сайта мэрии Северодвинска

(фото http://www.severodvinsk.info/pr/11434/)

 

28 декабрь 13:55 | : Будни

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