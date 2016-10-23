Архангельские активисты ОНФ в рамках акции «Снежный фронт» провели хоккейный турнир в Новодвинске

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области приняли участие в акции ОНФ «Снежный фронт». Основной целью мероприятия является обеспечение зимнего досуга для молодежи на придомовых территориях. Стоит отметить, что при подготовке активисты Общероссийского народного фронта проверили состояние нескольких объектов в областном центре, предназначенных для массового катания на коньках.
У общественников появились замечания по уборке снега на катках, где разрешено бесплатное посещение. Также там нет достаточных условий для того, чтобы переодеться и обогреться. Не хватает мусорных корзин, нет вблизи пунктов питания. На платных катках условия для занятий лучше, но в помещениях тесно, а на льду отсутствуют островки для отдыха. По итогам рейда активисты ОНФ направят обращения в администрации районов с просьбой устранить замечания на спортивных объектах.
Региональное отделение ОНФ помогло провести товарищеский турнир по хоккею с шайбой с воспитанниками спортивных школ Новодвинска и поселка Двинской Березник. Активисты ОНФ обеспечили судейство и подключили взрослых к уборке хоккейной площадки.
«Мы вместе с детьми порадовались, что нам удалось провести хоккейный турнир в канун Нового года. Акция ОНФ «Снежный фронт» укрепляет спортивный дух, повышает интерес ребят к увлечению зимними видами спорта. Это закаляет их организм, воспитывает в наших детях уверенность в себе, любовь к Родине, – сказал активист регионального отделения Общероссийского народного фронта Константин Карышев. – В зимнее время года мы стараемся подключать жителей города к уборке хоккейных коробок, игровых площадок, следим за тем, чтобы было нормальное освещение. Детям должны быть созданы все условия для занятий спортом».