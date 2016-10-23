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Архангелогородец пришел на работу в экзоскелете

Один из пилотов архангельского экзоскелета 21 декабря протестировал обновленную версию реабилитационного устройства в бытовых условиях – поднялся на «своих двоих» по лифту в свой офис, оценил комфорт использования такого изделия в повседневной деятельности.

Вчера в Архангельск компания «ЭкзоАтлет» привезла обновлённую версию своего экзоскелета, которая получила расширенные возможности использования его в быту, новую систему креплений и множество других изменений. Также московские инженеры смогли снизить шумность реабилитационного устройства.

«Действительно, новая версия экзоскелета более мобильна, в нем мне легче идти, чем в предыдущей версии. Он больше напоминает ходьбу настоящего человека, а не робота. На ровном месте, где нет ступеней, я мог бы себя комфортно чувствовать в нем в течение дня – работать, отдыхать, общаться с друзьями», - отметил сам Сергей Рубинштейн.

Сегодня, 22 декабря 2016 года состоится подписание соглашения о сотрудничестве между компанией «ЭкзоАтлет» и Северным государственным медицинским университетом по обучению московских специалистов использованию экзоскелета в реабилитационном процессе. Кроме того студентам, преподавателям и специалистам лечебных учреждений области продемонстрируют возможности обеих версий реабилитационного устройства.

Напомним, в Архангельской областной клинической больнице 14 марта впервые испытали российский экзоскелет, приобретенный Корпорацией развития региона. Осенью 2015 года инициативу КРАО поддержал губернатор Архангельской области Игорь Орлов, Фонд «Сколково» и  федеральное Агентство стратегических инициатив. Инновационное устройство создано отечественной компанией «ЭкзоАтлет», резидентом Фонда «Сколково» для того, чтобы помочь «ходить» людям с нарушениями двигательных функций нижних конечностей. 

С 1 июля 2016 года проходит второй этап исследований – на базе Первой городской клинической больницы имени Е.Е. Волосевич. Курсы тренировок на экзоскелете прошли 18 пилотов из разных районов Архангельской области. После реабилитации зафиксированы положительные эффекты, в том числе появление чувствительности в мышцах спустя много лет после травмы.

Летом этого года архангельский пилот Сергей Рубинштейн впервые в России пошел под венец в экзоскелете.

 

22 декабрь 10:09 | : Будни

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