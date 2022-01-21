Вселенная Баха. Предтечи и современники

Возраст человеческой музыки установить не представляется возможным. Музыкальные палеографы осторожно называют пятьдесят тысяч лет. Найденную в пещере Холе-Фельс на юго-западе Германии рядом со скульптурами флейту из птичьих костей и мамонтового бивня учёные относят к 35-40 тысячелетию до.н.э.
Доисторическая эра в музыке заканчивается с переходом на письменную музыкальную традицию. Следующая за доисторической эра получила название «музыка древнего мира». О её содержании, формах и направлениях свидетельствуют многочисленные письменные источники, скульптуры, изображения на камне и папирусах. Текст старейшей известной песни зафиксирован на клинописной табличке, найденной на раскопках Ниппура в Ираке, датируется 2000 годом до н.э. В последующие века музыка развивалась по восходящей, достигнув наивысшего расцвета в Древней Греции, где и появилось само слово «музыка».
Для описания европейской музыки со времени падения Римской империи (476 год) до конца эпохи барокко (середина XVIII века) используется термин «старинная музыка». Более тысячи лет она развивалась в многообразии традиций различных культурных групп населения восточной, центральной и западной Европы, объединяющим началом для которых стала Римско-католическая церковь. Она была основным заказчиком и «поставщиком» духовной музыки, которую сочиняли тысячи неизвестных ныне авторов. В большом количестве источников сохранилась и светская старинная музыка.
В 727 году в первом католическом соборе появился орган, подаренный византийским императором Константином Копронимом франкскому королю Пипину Короткому. Идея воздействовать на молящихся инструментальной музыкой оказала большое влияние на развитие европейской музыки.
Важнейшим событием для музыкального мира явилось создание в 1037 году итальянским музыкантом Гвидо Аретинским стройной системы нотации, применяемой и ныне. До этого единого способа записи музыки не существовало, музыкальные знания передавались от учителя к ученику.
После 1100 года при монастырях и соборах Франции, Испании и Англии появились школы многоголосной музыки и первое цеховое объединение композиторов при парижской школе Нотр-Дам, издавшее собрание произведений «Magnus liber organi», из которого нам стали известны первые имена композиторов – Леонин и Перотин Великий.
Революционным для музыки можно назвать событие 1501 года – начало нотопечатания, к которому приложил руку итальянец Оттавиано Петруччи, опубликовавший первый печатный сборник «Стопеснец гармонической музыки» главных композиторов того времени - Обрехта, Окегема, Жоскена Депре и других. Благодаря изданиям Петруччи мы знаем сочинения многих именитых европейских композиторов эпохи Возрождения, в числе которых Александр Агрикола, Антон Бюнуа, Антуан Брюмель, Пьер де ла Рю, Хайне ванн Гизеем, Хенрик Изак.
В 1537 году при церкви Санта-Мария-ди-Лорето в Неаполе открылась первая консерватория для воспитанников детского приюта. За последующие полвека в этом городе откроют ещё три таких заведения. Примеру последовали в других городах и странах.
К концу XVI века главным вокальным жанром Европы становится мадригал, получивший позже название «новый сладостный стиль». Первым в ряду сочинителей мадригалов признаётся итальянец Джезуальдо ди Веноза. Во многом его и других мадригалистов эксперименты послужили формированию современной и для нас гармонии.
Эпоха барокко, условно относимая к периоду с 1600 по 1750 годы, породила множество новых жанров музыки, переведя её постепенно из церковной плоскости к светской традиции. В это время придворный музыкант короля Людовика XIV Жан-Батист Люлли (1632-1687) создаёт первое подобие современного симфонического оркестра, а итальянский композитор Арканджело Корелли (1653-1717) заложил основы так называемого большого концерта – произведения, в котором оркестр делится на две части по группам инструментов, поочерёдно исполняющих партии. Происходили в эти годы в музыкальной сфере другие открытия, события, изобретения и усовершенствования музыкальных инструментов и техники игры на них.
И, разумеется, эпоха барокко отмечена сотнями имён композиторов, творивших как до Баха, так и в одно время с ним. Многие из них оказали влияние на формирование стиля Баха и трансформацию его таланта в гениальность.
Органная школа Центральной Германии, к которой принадлежал Иоганн Себастьян Бах, начинается с его деда – Генриха Баха (1615-1692). Её развивали Иоганн Пахельбель, Иоганн Кунау (1660-1722) и Георг Бём (1661-1733). К северонемецкой органной школе относится композитор и органист, датчанин по происхождению Дитрих Букстехуде. На темы итальянцев Джованни Легренци (1626-1690), Арканджело Корелли (1653–1713), Томазо Альбинони (1671-1751) Бах писал фуги; концерты Антонио Вивальди он переложил для клавесина и органа. Изучал Бах творчество французских композиторов – Франсуа Куперена (1668-1733) и Жана Анри Д’Англебера (1635–1691).
Кроме наследия Баха и вышеназванных композиторов годы барокко подарили человечеству шедевры Монтеверди, Рамо, Телеманна, Пёрселла, Скарлатти, других известных и, увы, многих безвестных творцов музыки.
Присущие эпохе барокко черты контрастности, противоречивости, динамичности, напряжённости, обострённой чувственности, величии образов и пышности форм, совмещении иллюзии и реальности, слияния различных видов, жанров, родов искусства нашли отражение в произведениях живописи, архитектуры, скульптуры, литературы и в научных открытиях.
Исааку Ньютону (1642-1727), ещё одному гению барокко принадлежат слова, которые можно сказать и о великом Бахе: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов». Впрочем, величия своих творений Бах не сознавал. Музыка для него была богослужением. Возможно, потому свои партитуры он украшал аббревиатурой S. D. G.— Soll Deo Gloria («Одному Богу Слава»). Ученику, который не знал, как выразить свою благодарность, Бах сказал: «Мне ничего от Вас не нужно, кроме заверения, что в своё время Вы будете стараться передать то немногое, что Вы получили от меня, другим хорошим людям». Наказ мудреца для живущих в любые времена.
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В прикреплённых к посту видеозаписях звучит музыка лишь некоторых предшественников и современников Баха. Начинается плейлист с хорального сочинения монаха собора Нотр-Дам Леонина (ок.1125-1201). За ним следует фрагмент из мессы фламандского композитора Александра Агриколы (1445-1506). Из эпохи барокко звучит знаменитый, часто исполняемый «Канон до мажор» Иоганна Пахельбеля (1653-1706), с прослушивания которого можно начинать день и тогда всё у вас будет замечательно. Завершает подборку «Пассакалия» Георга Генделя – великого композитора, родившегося в один год с Бахом (1685), с которым Бах мечтал встретиться для того, чтобы поучиться у него. Увы, на этом свете не получилось.
От первого подражания свисту ветра нашего далёкого пещерного предка, песнопений Леонина, месс Обрехта и Агриколы музыка в эпоху барокко достигла поднебесных высот. Прокладывали путь вверх многие тысячи её служителей. На их плечах стоял обыкновенный гений Иоганн Себастьян Бах.
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В качестве иллюстрации к посту использована картина итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо (1571-1610) «Музыканты».
Александр Чашев
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Предыдущая статья из цикла «Вселенная Баха»: http://rusnord.ru/culture/54912-vselennaja-baha-ariozo.html