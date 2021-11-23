Вселенная Баха. Ариозо.

В тот день, как обычно, вместо подготовки уроков, я крутил ручку лампового радиоприёмника, пытаясь в какофонии эфира поймать какую-нибудь мелодию обожаемых битлов. Группа уже распалась, но волна битломании ещё не пошла на спад. Докатилась она и до СССР. В пятнадцать лет оказаться в стороне от неё было невозможно. На коротких волнах ловилось плохо. Без надежды на успех переключился на средние. И…небеса упали на голову. Оттуда, сверху со мной заговорила Вечность. Я её слышал, осязал, понимал. Она ласкала, успокаивала, вселяла надежды, любила.
И вдруг это чудо закончилось. Раздавленный и возвышенный, опустошённый, ошеломлённый и очищенный, с непонятно откуда взявшимися слезами на глазах сидел я на старой табуретке и задавал себе вопрос: «Что это было?!».
Ответил диктор: «Иоганн Себастьян Бах».
Так началось моё восхождение к Вселенной Баха.
Свыше 1100 произведений гения дошли до нас. Многие баховеды считают, что примерно треть от этого числа ещё и утрачена. Чтобы не заблудиться в огромном массиве сочинений Вольфанг Шмидер составил в 1950 году и предложил к использованию каталог всех известных сочинений Баха, в котором каждое произведение имеет свой номер после аббревиатуры BWV (Bach-Werke-Verzeichnis – «Каталог работ Баха»).
Вся музыка Баха гениальна. И всё-таки даже у гениев имеются шедевры, возвышающиеся подобно белоснежным вершинам над цепью горных массивов их творчества. О некоторых, особо мне дорогих хотелось бы вспомнить в отдельных постах. Может быть, кому-то ещё они будут интересными.
Начать субъективный обзор хотел бы с «Ариозо» Баха из церковной кантаты под названием «Ich steh mit einem Fuß im Grabe» («Я стою одной ногой в могиле»). В Каталоге Шмидера эта кантата обозначена как BWV 156. Бах написал ее в Лейпциге в третье воскресенье после Крещения и впервые исполнил 23 января 1729 года. Предписанные для воскресенья чтения взяты из Послания к Римлянам (правила для жизни - Римлянам 12: 17–21) и из Евангелия от Матфея (исцеление прокаженного - Матфея 8: 1–13).
Бах написал более 200 кантат, крайне редко называя их таковыми. Этот термин (кантата) итальянского происхождения присвоен произведениям Баха после его смерти. Структурно они состоят из следующих частей: открытие, речитатив, ария, речитатив (или ариозо), ария, хорал. При этом изначально ариозо было вокальной формой, но потом исполнялось и в виде инструментальных композиций того же мелодического характера.
Духовные кантаты - молитвы, беседы с Творцом. BWV 156 – кантата об исцелении. Термин «ариозо» возник в 16 веке и буквально означает «воздушный». Если послушаете сочинение (под постом), надеюсь, в этом убедитесь.
Александр Чашев