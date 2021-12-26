Питчинг всему голова. В Архангельске снимут фильм о знаменитом джазисте Резицком

В декабре в Архангельске в рамках V Международного кинофестиваля Arctic open и Северо-Западного молодёжного кинофорума прошли питчинги. Победители получили денежные призы, техническую и информационную поддержку спонсоров. Сейчас режиссёры готовятся к съёмочному процессу.
Министерство культуры Архангельской области выделило 150 тысяч рублей проекту «Владимир Резицкий. Душа должна трудиться», автор сценария и режиссёр Спартак Резицкий. Победителем смотра сценарных заявок кинофестиваля Arctic open стал проект «Маяки Поморья», авторы сценария Алина Каргополова и Роман Шакиров и из Архангельска. Сценарист и оператор получили 300 тысяч рублей на реализацию идеи от генерального спонсора V Международного кинофестиваля Arctic open - Архангельского тралового флота.
Фильм Романа и Алины - научно-популярная работа о смотрителях маяков, людях, обладающих настоящим поморским характером. Внешне они суровы, угрюмы, однако за этой «стеной» – чувствительная душа, которая отражается в быту. Романтическую сторону этой профессии хотят показать молодые режиссёры.
Съёмки запланированы на июнь-июль 2022 года. Они зависят от сроков открытия летней навигации на Белом море. Героями станут четыре смотрителя маяков, которые смогут рассказать о своей исчезающей профессии. С каждым годом все больше маяков переводят на автоматизированное управление, тогда смотритель больше не нужен.
«Смотритель маяка – романтичная, необычная, меланхоличная профессия. Идея фильма – запечатлеть последние годы её жизни, оставить память о тех самых «морских фонарщиках», спасающих сотни людей от гибели, жертвующих на это долгие годы своей жизни», - говорят авторы проекта.
Оператор будущей работы Роман Шакиров планирует использовать как детальные планы, так и аэросъёмку. В техническом оснащении процесса молодым победителям питчинга поможет студия видеодизайна Infilm. Также готовность поддержать проект выразили в региональном УГМС.
Готовую работу Алина и Роман планируют представить уже на следующем кинофестивале в Архангельске.
Ещё один фильм-победитель питчинга расскажет о легенде джаза Владимире Резицком. Спартак Резицкий снимет фильм-портрет о своём отце, который сможет вдохновить начинающих музыкантов и других людей творческих профессий на свершения.
Владимир Резицкий – человек, благодаря которому Архангельск значится на мировой карте джаза, феномен в музыкальной культуре в эпоху застоя.
Советский саксофонист, создавший знаменитый международный фри-джазовый фестиваль в Архангельске в 1982 году; человек, вложивший в развитие культуры джаза в СССР и России всю свою жизнь. Альт-саксофонист, флейтист, композитор, организатор и лидер группы «Архангельск», один из известных исполнителей этно- и фри-джаза в России и за рубежом, Заслуженный артист РФ. Владимир Резицкий - автор пятнадцати «Дней джаза», собиравших коллективы из США, Европы и Японии. Магистр джаза, которого приглашали работать за границу, но он оставался в родном городе.
В фильме зритель увидит интервью друзей и коллег Владимира Резицкого. Режиссёр планирует поговорить с Владимиром Тарасовым, советским и литовским джазовым музыкантом; Виктором Пановым, близким другом Владимира Резицкого, художественным руководителем Архангельского молодёжного театра. Также в фильме планируют записать встречу с продюсером и радиоведущим Би-би-си по имени Лео Фейгин. Он работал над записями группы «Архангельск». Участие в создании фильма о магистре джаза примет Дмитрий Трубин – живописец, скульптор, иллюстратор, друг музыканта; Сергей Летов, музыкант, саксофонист, старший брат Егора Летова; Масами Судзуки – японский авангардист.
Спартак Резицкий создал аккаунт на сайте Planeta.ru, чтобы каждый неравнодушный смог внести свой вклад в создание фильма о легендарном музыканте. Помочь в съёмках – по ссылке.