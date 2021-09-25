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Ледяной тигр появился в Архангельске. Он охраняет здание УФСИН

Территорию у здания УФСИН России по Архангельской области, расположенном на проспекте Троицком, украсила ледяная скульптура.

Создал ее мастер образовательного учреждения № 5 ФСИН России (г. Вельск) Андрей Назаров. С 1996 года он работает в колонии, обучая осужденных специальностям столяр, резчик по дереву и бересте. Андрей является неоднократным участником и дипломантом областных и российских конкурсов по фотографии, резьбе по льду и снегу.

В подарок для архангелогородцев и гостей столицы Поморья Андрей и его помощник Алексей Кошутин создали символ наступающего года – тигра, за спиной которого на колоннах возвышаются цифры 2022. Вначале будущий ледяной шедевр был нарисован на бумаге, после перенесен на заранее подготовленные глыбы прозрачного льда. На помощь талантливым мастерам пришли инструменты и приспособления: бензопила, специальные стамески по льду, отличающиеся большими размерами и строительный фен.

Мастер Назаров надеется, что горожане будут бережно относиться к скульптуре и она порадует всех до наступления оттепели. Отметим, что появление арт-объектов является для регионального УФСИН зоной ответственности по благоустройству территории возле административного здания и примером для других организаций.

16 декабрь 11:54 | : Культура

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