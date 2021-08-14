Для самых стойких. Уличный кинотеатр в Архангельске начнет работать уже в эту пятницу

Одной из площадок кинофестиваля Arctic open стал Арктический кинотеатр – уличный экран в Петровском парке.
В пятницу, 10 декабря, здесь запланирован просмотр фестивальных фильмов. Погода может внести коррективы – организаторы предупреждают, что для работы фестивальной площадки на открытом воздухе, температура не должна быть не ниже -10 градусов.
«В прошлом году мы впервые открывали Арктический кинотеатр, несмотря на
холод, зрители пришли на показ, и в этом году мы ждем еще больше посетителей. Смотрите короткое кино длинными северными вечерами», - рассказал Анатолий Конычев, руководитель регионального отделения Союза Кинематографистов Архангельской области.
В Арктическом кинотеатре покажут короткометражные и документальные фильмы программы кинофестиваля. Организаторы площадки — Школа кино Инфильм. Начало работы в 18 часов. Вход свободный.
Первым зрители Arctic open увидят короткометражный игровой фильм «Твоё время» 6+ режиссёров Клаудио Жордано и Давида Ребордао. Кинолента представлена в номинации «Arctic open – детям».
Вдалеке поет петух. Мужчина спокойно начинает свой напряженный и волшебный день. Кажется, он что-то для кого-то готовит! Кто это будет?
В 18.17 ещё один фильм из детской программы кинофестиваля «Авако» 12+ режиссёра Ксении Пчелинцевой. Он расскажет о взрослении. 13-летняя девочка Аня остается под присмотром своего соседа - панка Арсения, в которого давно влюблена. Аня проводит день в молодежной компании Арсения «Авако», пытаясь привлечь его внимание.
В 18.45 зрителям покажут историю о буллинге «Мой брат Артём»12+. Двенадцатилетний Никита, затравленный школьными хулиганами и властной матерью, всё терпит и копит обиду. Пока из коррекционного интерната не возвращается его сводный брат Артём и невольно подталкивает его к страшному способу решения своих проблем.
В 19.10 короткометражные работы из детской программы кинофестиваля завершатся турецким фильмом «Привет, Африка» 6+ режиссёра Хасан Серин. Он расскажет историю двух девочек Эсмы и Серпиль, живущих в деревне Бингель в Восточной Анатолии. Одна любит читать, другая слушать. Они покупают книгу Жюля Верна «Пять недель на воздушном шаре». С их детским воображением и желанием помочь они очень рано утром вылетают из своей деревни и отправляются в захватывающее приключение.
В 19.23 начнётся программа документальных работ. Первой станет российская кинолента «Бегство» 12+ режиссёра Никиты Попкова о коронавирусе и о том, как пандемию пережил городской мальчик в деревне.
В 19.53 программа Арктического кинотеатра продолжится документальной работой Александра Болотникова «Русский Север. Дом» 16+. «Главный-то дом человек в душе у себя строит. И тот дом ни в огне не горит, ни в воде не тонет». Ф. Абрамов. Это истинные ценности для каждого человека, которые незаметно уходят из сознания людей.
В 20.10 зрители увидят канадскую ленту «Назойливый медведь» 12+ режиссёра Джэйка Вейсмана.
Город Черчилл известен как международное место для фотографирования белых медведей. Люди видели величественные изображения и классические телепрограммы о дикой природе - но что медведь видит в нас?
Завершится программа Арктического кинотеатра фильмом архангельских режиссёров Анастасии Ломакиной и Игоря Жданова «Голоса бухты Тихой» 12+. В высоких арктических широтах, на побережье острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа находится Бухта Тихая – место зимовки экспедиции Георгия Седова (1913), советской научной базы (с 1929) и первой арктической обсерватории (1937). Об удивительной истории Бухты Тихой и её сегодняшнем дне этот фильм.
V Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open пройдёт в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Коноше, Няндоме и Североонежске с 9 по 12 декабря. Более 50 конкурсных и внеконкурсных фильмов увидят зрители на 15 площадках.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.