Увези меня, любимый. Стихи Елены Ломовой-Антипатровой

Увези меня, любимый!
Увези меня, любимый,
В заповедные места,
В те цветущие луга,
Где гуляет радуга!
Увези меня, любимый,
На крутые берега,
Где рассыпаны каменья,
Где над волнами знаменья!
Увези меня, любимый,
В изумрудные леса,
Где махровый мох шуршащий,
Где сосновый дух пьянящий!
Увези меня, любимый,
На горячие пески,
Где ветра ласкают кожу,
Где любовь повсюду тоже!
Увези меня, любимый,
В даль далёко - далеко!
Там мы встретим наше счастье,
Разделим его на части.
Раздадим мы счастье детям,
Псам бездомным, звездам этим,
Птицам, рекам, добрым людям -
Никого мы не забудем!
Увези меня, любимый...
Увези меня за счастьем...
26.07.2020.
Скажи мне...
Скажи мне, что я твоё солнце!
Что этими хмурыми днями,
Ты светом согрет и огнями,
Что дарят мои глаза!
Скажи мне, что я твое лето!
Что я твой восторг и счастье,
Что нет поцелуя слаще,
Что та, что забыть нельзя!
Скажи мне, что я твоя вечность!
Что где бы не жил ты и не был,
Повсюду под этим небом
Мой образ тобой храним!
Скажи, что любовь - бесконечна!
Что вера и верность - не сказка!
А вот и моя подсказка:
Ты мной бесконечно любим!
29.08.2020.
Научиться жить…
Красота небес, земное притяженье
Нам дарованы не напрасно!
Научиться жить так,
Чтоб скольженье
Этого шарика в космосе чувствовать
И наслаждаться! Безопасно,
Спокойно и радостно
Пребывать во Вселенной.
Этой нетленной!
Вот задача задач!
А еще человека чувствовать,
Того, что рядом!
Елеем его поить, а не ядом.
Прижимать к сердцу его мысли,
Его чувства щадить, не судить,
Чаще тепло дарить,
Говорить с ним нежно,
Бережно, ведь безбрежно
То, что видим мы
В небесах прекрасных...
То, что приходит в мыслях ясных
И в сердца стуке!..
Протяните друг другу руки!
И летайте от счастья!
Разделяя на части,
А не пряча и прячась.
Вот такая задача!
04.09.2020.
Было бы здорово!
Было бы здорово, если, преодолев за секунды моря,
Я распевала бы песни на южной макушке планеты Земля!
Я бы наряд новогодний, выбрала в лавочке меховой,
И окунулась, уже сегодня, в жизнь на полярной станции, с головой!
Было бы здорово, если, я на экспрессе помчалась туда,
Где только добрые вести, где только волшебные города!
Я бы до слез хохотала, я обнимала бы всех, любя,
Я бы, конечно, там повстречала, самого лучшего в мире – тебя!
Было бы здорово, если, к теплому морю, от сует мирских,
Там с капитанами вместе, выйти на поиски кладов морских,
Злато, сребро расписное, спящие в толще воды города,
Так бы и жить, пить вино вековое и не пьянеть никогда!
Было бы здорово, если, все, что представят мои глаза,
Все воплощал бы веселый кудесник и отдавал бы мне это - за:
Песни, стихи и улыбки, светлые помыслы, радость, мечты…
Тогда не нужны золотые рыбки, потому что кудесник мой - это ты!
Новый, волшебный, чудесный, скоро наступит мой новый год!
Было бы здорово, если, он, словно сказочный пароход,
Вмиг бы меня доставил и в Антарктиду, и в Рим, и в Нью-Йорк,
Звон колокольчиков, звездные правила, сказка - реальность, вперед!
С Новым Годом!!! Пусть мечты сбываются!!!
29.10.2019
Где ты?
Золотые закаты!
Голубые рассветы!
Где ты, с кем ты и как ты?
Два шажочка до лета!
Два шажочка осталось
До полей полноцвета!
Эта самая малость
До горячего лета...
Разделила - размыла -
Развела - разлучила...
Это было все, было
Раньше... Жизнь так учила!
Вечера золотятся,
Голубеют рассветы.
Вновь дано повстречаться...
Два шажочка до лета!
20 мая 2020
Всё вернётся!
Начинается время волшебных закатов.
Начинается счастье, тепло и любовь.
Все вернется, как в юности было когда-то.
Радость жизни прекрасной почувствуем вновь.
Поцелуи, объятья, признанья и встречи...
У истоков судьбы, у начала начал.
Раскудрявые головы, легкие плечи
И послания жаркие белым ночам...
Все вернется, лишь только рассветные блики
Золоченых и теплых небесных лучей
Разлетятся по небу весной многоликой,
И польется звенящий искристый ручей.
Начинается время прекрасных закатов.
Начинается прелесть весенняя вновь.
Все вернется, как в юности было когда-то!
Радость встреч, легкость ветра, надежда, любовь!
16.04.2021.
Слава Богу!
Небо просияло!
Прояснило синью, наконец!
Тучное развеяв одеяло,
Ветер треплет ветви, сорванец.
Слава Богу,
Краешек Вселенной
Снова виден с кухоньки моей!
Свод небес
Прекрасный и нетленный,
Но земля все ж ближе и родней.
Слава Богу!
Есть и то, и это:
Твердь Небес,
И рядом твердь Земли.
Чтобы Чудо славили поэты,
Чтоб, в восторге, пели соловьи!
30.08.2020.
Север - небалованное место
Летние красоты быстротечны...
Наслаждаюсь каждым мгновеньем.
Зори и закаты так сердечны,
Так прекрасны солнца мановенья!
Север - небалованное место,
Лето - коротко и солнце -чудо
Ненадолго забегают вместе
В северные земли в гости к людям.
Сколько золотого нынче в небе,
Золотого солнечного цвета!
Золото на небе - быль иль небыль,
Это правда или сказка это!?
20.07.2020.
Хозяин небесных чудес
Кто ж серебро в небесах рассыпает?
Кто драгоценный накинул полог?
Кто на Земле нас творить вдохновляет?
Кто нам дарует и рифму, и слог?
Кто освещает дороги надеждой?
Кто укрывает от бурь и невзгод?
Кто в золоченой небесной одежде
Водит со звездами хоровод?
Кто же горстями метать самоцветы
Любит в вечерние дали небес?
Кто достоверные даст мне ответы?
Кто, тот хозяин небесных чудес?
20.07.2020.
Встреча
Ради этой прекрасной минуты,
Можно многое пережить.
Изменить можно наши маршруты,
Только встречи - не отменить!
Если легкая радость витает,
Словно ласточка в облаках,
Значит, мне и тебе не хватает:
"Здравствуй!" "Здравствуй!" В руке рука.
Я за эти часы и минуты
Буду ангелов благодарить!
Изменить можно наши маршруты,
Только встречи не отменить!
15.06.2020
Все к лучшему!
Какие разные закаты,
Кажется, что уж там -
Каждый день
Солнце катится к горизонту...
Но краски меняются день ото дня!
Все к лучшему!
Что бы ни делалось!
Прожито, нажито, вынесено
Из-под дождя под зонтом...
Кто не услышит сегодня меня,
Завтра сам не услышан будет,
Не поддержан, не понят,
Тихим молчаньем опечален.
Все к лучшему!
К жизни и свету!
Все боли, и страхи,
И все испытания эти -
Все к лучшему!
Да будут счастливы наши дети!
Да будут радостны наши мамы,
Живущие долго-долго,
Или, ушедшие в дали прекрасные...
А небеса пусть всегда будут ясные!
Все к лучшему!
30.06.2020.
Редакция ИА RUSNORD поздравляют свою котласскую подругу и коллегу Леночку Ломову-Антипатрову с интересной датой в её жизни.