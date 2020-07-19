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Программа круглого стола «Искусство без барьеров». Архангельск, 2–3 октября 2020 г.

2 октября

ИЦНБ С(А)ФУ им. Е.И. Овсянкина, ул. Смольный Буян, 1, Соловецкая аудитория (ауд. 501, 5 этаж)

 

09.30 Регистрация участников

 

10.00 Приветственные слова директора НКО Поморский фонд «Берегиня» Т.А. Статиковой, директора ВШСГНиМК С(А)ФУ, к.полит.наук А.М. Тамицкого, представителей министерств образования и культуры Архангельской области.

 

10.30 Презентация тифловыставки «Чувство живописи»

Специалисты арт-центра «Красный», г. Новосибирск, онлайн

 

11.00 «Роль тифлокомментирования в сохранении культурного наследия»

Иван Борщевский, переводчик, тифлокомментатор, руководитель отдела цифровой доступности компании «Руфилмс», член Евразийской лиги субтитровщиков и Ассоциации аудиодексрипции, г. Москва, онлайн

 

12.00 «Как тифлокомментирование помогает незрячим и зрячим знакомиться с искусством?»

Елена Коканова, кандидат филологических наук, доцент, заведующий базовой кафедрой технологий и автоматизации перевода в бюро переводов «АКМ-Вест» С(А)ФУ;

Арина Кочегарова, студентка 3 курса ВШСГНиМК САФУ, г. Архангельск

 

13.00 Обед

 

14.00 Тифлокомментирование в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова.

Сергей Самодов, директор Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск

 

14.30 Тифлокомментирование в Архангельске: начало пути

Евгения Борисова, тифлокомментатор высшей категории, сотрудник Архангельской областной специальной библиотеки для слепых, г. Архангельск

 

15.10  Особенности обучения АВП и основам медиадоступности в вузе

Евгения Маленова,  кандидат филологических наук, доцент, декан факультета иностранных языков ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, директор по производству компании «Альба Мультимедиа», г. Омск

 

 

16.10 Расширение культурной и образовательной доступной среды для незрячих

Елена Александрова кандидат филологических наук, доцент МАГУ, директор по продажам компании «Альба Мультимедиа», г. Мурманск, онлайн

 

 17.10 Воспитание искусством детей с ОВЗ посредством проектной деятельности

Надежда Слепцова председатель РООРДИ «Благодея», учитель-логопед МБДОУ 96, г. Архангельск

 

 

3 Октября

ИЦНБ С(А)ФУ им. Е.И. Овсянкина, Актовый зал  (1 этаж) 

 

10.00 Дискуссия с участием тифлокомментаторов, слепых и слабовидящих людей, сотрудников учреждений культуры, студентов, преподавателей, представителей СМИ: «Подготовка тифлокомментаторов в регионах. Сделаем искусство доступным»

 

11.45 Киносеанс с тифлокомментированием документальный фильм «Дети Грота», реж. Анна Ганшина, 1 ч. 15 мин.

 

12.00 Обсуждение фильма «Дети Грота», творческая встреча с продюсером Виктором Скубеем, онлайн-встреча с представителями школы-интерната №1 им. К. К. Грота, г. Санкт-Петербург: Светланой Никитиной, тифлопедагогом, зам. директора  по УВР; Мариной Артамоновой, зам. директора по PR.

 

13.15 Кофе-брейк

 

13.30 Подведение итогов круглого стола. Принятие резолюции.

 

15.00 Трансфер участников в Архангельский театр драмы им М.В.Ломоносова, ул. Петровский парк, 1

 

16.00 Просмотр фрагмента спектакля «Гроза» с тифлокомментированием. Тифлокомментатор – Евгения Борисова.  

30 сентябрь 11:34 | : Культура

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