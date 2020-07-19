Программа круглого стола «Искусство без барьеров». Архангельск, 2–3 октября 2020 г.

2 октября
ИЦНБ С(А)ФУ им. Е.И. Овсянкина, ул. Смольный Буян, 1, Соловецкая аудитория (ауд. 501, 5 этаж)
09.30 Регистрация участников
10.00 Приветственные слова директора НКО Поморский фонд «Берегиня» Т.А. Статиковой, директора ВШСГНиМК С(А)ФУ, к.полит.наук А.М. Тамицкого, представителей министерств образования и культуры Архангельской области.
10.30 Презентация тифловыставки «Чувство живописи»
Специалисты арт-центра «Красный», г. Новосибирск, онлайн
11.00 «Роль тифлокомментирования в сохранении культурного наследия»
Иван Борщевский, переводчик, тифлокомментатор, руководитель отдела цифровой доступности компании «Руфилмс», член Евразийской лиги субтитровщиков и Ассоциации аудиодексрипции, г. Москва, онлайн
12.00 «Как тифлокомментирование помогает незрячим и зрячим знакомиться с искусством?»
Елена Коканова, кандидат филологических наук, доцент, заведующий базовой кафедрой технологий и автоматизации перевода в бюро переводов «АКМ-Вест» С(А)ФУ;
Арина Кочегарова, студентка 3 курса ВШСГНиМК САФУ, г. Архангельск
13.00 Обед
14.00 Тифлокомментирование в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова.
Сергей Самодов, директор Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск
14.30 Тифлокомментирование в Архангельске: начало пути
Евгения Борисова, тифлокомментатор высшей категории, сотрудник Архангельской областной специальной библиотеки для слепых, г. Архангельск
15.10 Особенности обучения АВП и основам медиадоступности в вузе
Евгения Маленова, кандидат филологических наук, доцент, декан факультета иностранных языков ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, директор по производству компании «Альба Мультимедиа», г. Омск
16.10 Расширение культурной и образовательной доступной среды для незрячих
Елена Александрова кандидат филологических наук, доцент МАГУ, директор по продажам компании «Альба Мультимедиа», г. Мурманск, онлайн
17.10 Воспитание искусством детей с ОВЗ посредством проектной деятельности
Надежда Слепцова председатель РООРДИ «Благодея», учитель-логопед МБДОУ 96, г. Архангельск
3 Октября
ИЦНБ С(А)ФУ им. Е.И. Овсянкина, Актовый зал (1 этаж)
10.00 Дискуссия с участием тифлокомментаторов, слепых и слабовидящих людей, сотрудников учреждений культуры, студентов, преподавателей, представителей СМИ: «Подготовка тифлокомментаторов в регионах. Сделаем искусство доступным»
11.45 Киносеанс с тифлокомментированием документальный фильм «Дети Грота», реж. Анна Ганшина, 1 ч. 15 мин.
12.00 Обсуждение фильма «Дети Грота», творческая встреча с продюсером Виктором Скубеем, онлайн-встреча с представителями школы-интерната №1 им. К. К. Грота, г. Санкт-Петербург: Светланой Никитиной, тифлопедагогом, зам. директора по УВР; Мариной Артамоновой, зам. директора по PR.
13.15 Кофе-брейк
13.30 Подведение итогов круглого стола. Принятие резолюции.
15.00 Трансфер участников в Архангельский театр драмы им М.В.Ломоносова, ул. Петровский парк, 1
16.00 Просмотр фрагмента спектакля «Гроза» с тифлокомментированием. Тифлокомментатор – Евгения Борисова.