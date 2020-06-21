Прокуратура подозревает архангельское СМИ в распространении фейка

Об этом нашей редакции стало известно из собственных источников.
Речь идет о разливе (вероятном) нефтепродуктов в Лешуконском районе Архангельской области, по которому был сделан депутатский запрос. Именно его фактически перепечатало с сокращениями сетевое издание news29.ru без каких-либо комментариев со своей стороны. Причем текст запроса находился в свободном доступе в социальных сетях.
Однако прокуратура города Архангельска подала иск к редактору вышеуказанного сетевого издания, создавая региональный прецедент – статья за распространение в СМИ заведомо недостоверной информации к СМИ у нас еще не применялась.
Абсурдность ситуации заключается в том, что параллельно Лешуконской прокуратурой ведется не только проверка факта разлива, но и законности использования этого лесного участка компанией УЛК под хранение нефтепродуктов. Посему, есть вероятность, что журналистов обвиняют в том, что они написали… правдивую информацию.
Автором запроса является депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев (КПРФ)… к нему у органов пока претензий нет.
P.S. От редакции ИА RUSNORD в адрес главного редактора News29 – держись, Серега!