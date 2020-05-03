Замечательные мелодрамы, которые вы могли пропустить

Просмотр мелодрам - один из лучших способов приятного времяпрепровождения. Романтичные истории о людях, находящихся в поисках настоящей любви, всегда мотивируют и заставляют поверить в лучшее. Фильмы данной подборки подойдут как для вечера в одиночестве, так и для совместного досуга. Каждая из представленных ниже кинокартин даст повод и пустить слезу, и улыбнуться, и помечтать.
Выбор
В центре сюжета фильма https://www.ivi.ru/watch/145062 - обаятельный ветеринар Трэвис Шоу - истый холостяк и любимец многих девушек. Молодой врач убежден, что серьезные отношения - уж точно не для него. Компания верных друзей, любимая работа и экстремальные развлечения - вот все то, что окружает его в повседневной жизни. Но однажды Трэвис знакомится со своей новой соседкой - милой девушкой Габби. Спустя время Шоу понимает, что влюблен. Вот только у Габби уже есть жених, да и самому ему не так-то просто расстаться со своей свободой.
Пока свадьба не разлучит нас
Марина наслаждается беззаботной жизнью, которую составляют легкие любовные отношения и стабильная работа организатора свадеб. В один прекрасный момент она встречает Карлоса, который становится для нее олицетворением образа идеального мужчины. Девушка серьезно влюбляется, но вскоре узнает, что у него есть невеста. А когда пара обращается к ней с просьбой организовать им церемонию бракосочетания, в лице своей соперницы Марина узнает школьную подругу Алексию. Фильм https://www.ivi.ru/watch/434305 доступен к просмотру.
Гуманитарные науки
Когда-то Джесси Фишер вел интересную студенческую жизнь, вращаясь в кругах книголюбов и литературоведов. Теперь ему уже 35, он одинок, по-прежнему увлекается филологией. Но никто из его настоящего окружения не может составить ему подходящую компанию, и Фишер с грустью вспоминает о времени, проведенном в стенах колледжа. Однако Джесси все-таки посчастливилось встретить единомышленника - эрудированную и начитанную девушку. Проблема лишь в том, что она вдвое моложе него и очень обаятельна.
Пристегните ремни
Елена и Антонио - люди из разных миров. Она - интеллигентная девушка из хорошей семьи. Он - механик, ведущий разгульный образ жизни. Но противоположности притягиваются: между молодыми людьми возникает волнующая связь. Несмотря на то, что оба уже состоят в отношениях, вопреки здравому смыслу любовники решают пожениться. Спустя годы, проведенные вместе с Антонио, Елена начинает сомневаться в правильности своего выбора. Кроме того, она встречается с другим мужчиной.
Материал статьи подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.