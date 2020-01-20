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475 страниц истории Русского Севера вышли из печати

Вышел в свет 15-й сборник материалов общественно-научных чтений по военно-исторической тематике «Защитники Отечества».

В сборнике представлены статьи и тексты докладов, прочитанных на XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII общественно-научных чтениях, которые проходили в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах в Архангельске.

В сборнике опубликовано 56 материалов, подготовленных 37 исследователями. Доклады освещают отдельные яркие страницы военной истории России, фортификации и флота, судьбы защитников Отечества. Многие статьи посвящены интервенции и Гражданской войне на Русском Севере. Сборник содержит большое количество иллюстраций. Издание адресовано историкам, краеведам, реконструкторам и всем, кто интересуется отечественной историей.

Как сообщил один из составителей сборника, историк Алексей Буглак, издание осуществлено в рамках реализации областной программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики» при содействии Регионального отделения Российского военно-исторического общества и Центра «Патриот».

Впервые чтения «Защитники Отечества» были проведены по инициативе Архангельского краеведческого музея в 1997 году. Сегодня организаторами чтений выступают: Архангельский областной институт открытого образования, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова; Архангельский краеведческий музей, Региональное отделение Российского военно-исторического общества и Благотворительный Военно-исторический фонд Русского Севера.

 

 

 

 

04 июнь 11:54 | : Культура

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