"Я загуглила родную деревню". По Кенозерью дистанционно

Кенозерский национальный парк впервые проводит дистанционный волонтёрский лагерь. Он называется «Кенозерские сказы». Добровольцы из разных городов помогают научным сотрудникам расшифровать аудиозаписи бесед с жителями заповедных деревень Архангельской области.
Информация из этих бесед будет использована для создания музейных экспозиций, оформления экологических троп и написания исследовательских работ.
«Я работаю с шестью аудиозаписями, в которых зафиксированы рассказы четырёх информантов. Это женщины возрастом 70–90 лет. А “географически” мы находимся в деревне Лямца Онежского района. Мои героини рассказывают об истории лямцевских домов, про одежду, напитки, которые готовили в начале и середине XX века, про отношения в семье и наименования членов семьи. Про местных мастеров, резчиков по дереву, про разорение церквей и участие в рыбном промысле», — рассказывает волонтёр из Ингушетии Алёна Захарова.
Девушка находится примерно в двух с половиной тысячах километров от Лямцы и погружается в контекст с помощью гугл-карт, фотографий и роликов на Ютубе.
«Я сразу загуглила мою деревню, увидела дома, о которых рассказывают жительницы, представила, что я сама хожу среди них, по улицам Лямцы. Это позволяет быть настроенным на “разговор” с героем. Помимо самой работы по расшифровке аудиозаписей, нужно, конечно, представлять географию и историю места, ведь в речи информантов часто присутствуют названия населенных пунктов, водных объектов, культурных реалий, и в их наименовании очень важно не ошибиться при создании текста. А вообще, на протяжении всей работы не покидает ощущение какого-то “таинства”, когда погружаешься в личные истории жителей Лямцы. К каждому аудиофайлу подходишь, как к реальной беседе с живым человеком, — поделилась участница волонтёрского лагеря. — Речь информантов очень специфична, и на расшифровку и обработку такого материала уходит куда больше времени. Но это позволяет быть внимательным к лексическим и фонетическим деталям, проработке мелочей, о которых упоминает информант. Это очень интересный опыт!».
Напомним, что изначально лагерь «Кенозерские сказы» должен был пройти непосредственно в Кенозерье, но в связи с эпидемиологической обстановкой Парк закрылся для туристов, а волонтёры согласились поработать из дома.
Участники дистанционного лагеря в качестве благодарности получат сувениры, книги и преимущество при отборе на следующие волонтёрские проекты в Кенозерье и Онежском Поморье.