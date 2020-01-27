В Архангельске Театр фольклора «Радеюшка» споет для милых дам

7 марта в концертном зале Дома народного творчества пройдет концерт «От всего сердца», посвященный Международному женскому дню 8 Марта.
Праздничную, весеннюю программу подготовил известный в Архангельской области фольклорный коллектив «Радеюшка».
2020 – ый год для Театра фольклора «Радеюшка» юбилейный. Один из старейших коллективов Архангельска и области в этом году отмечает 85 лет со дня своего создания. Руководит народным коллективом Лауреат премии Правительства РФ «Душа России», заслуженный работник культуры РФ Зинаида Васильевна Попова.
Концертов и новых программ в этом году у архангельского театра песни как никогда много. Зрители выражают неподдельное восхищение самобытным, чистым музыкальным звучанием и подлинными, старинными северными костюмами «Радеюшки».
Доброй традицией стало для коллектива приглашение гостей – артистов для совместных выступлений.
В праздничном концерте «От всего сердца» примет участие Лауреат всероссийских конкурсов, обладатель Гран-При этно-музыкального конкурса «Мир Сибири» Софья Брусникина.
Софья Брусникина в прошлом солистка Архангельской областной филармонии, теперь – регент церковного хора. «Сказки сказываю с 19 лет, со студенческой скамьи. А вот эпическим жанром занялась недавно, хотя уже много лет тяготела к этому виду фольклора, - делится воспоминаниями Софья Николаевна, - Я ведь 20 лет работала в филармонии и пела обычный репертуар народных вокалистов. А вот к чистому фольклору созрела лишь теперь».
В репертуаре исполнительницы много сказок, былин по творчеству писателя и фольклориста Бориса Шергина и Степана Писахова.
Концерты коллектива не обходится без выступления гармонистов. Вот и в этот раз перед зрителями выступит Лауреат Всероссийского фестиваля – конкурса народного творчества «Сметанинские встречи» - Арсений Синюшкин.
Репертуар «Радеюшек» многообразен: от протяжных лирических до кадрилей, плясовых и частушек. Заводным артистам обычно подпевает весь зал.
Вех любителей народной песни, северных наигрышей, веселых игр и хороводов театр фольклора «Радеюшка» приглашает 7 марта в 14 часов в концертный зал Дома народного творчества на весенний концерт «От всего сердца».
Справки по телефону: 20-10-75, или в электронной кассе: https://quicktickets.ru/arhangelsk-dom-narodnogo-tvorchestva/e13