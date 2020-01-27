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В Архангельске Театр фольклора «Радеюшка» споет для милых дам

7 марта  в концертном зале Дома народного творчества пройдет концерт «От всего сердца», посвященный Международному женскому дню 8 Марта.
Праздничную, весеннюю программу подготовил известный в Архангельской области фольклорный коллектив «Радеюшка».

2020 – ый  год для Театра фольклора «Радеюшка»  юбилейный. Один из старейших коллективов Архангельска и области  в этом году отмечает 85 лет со дня своего создания. Руководит народным коллективом Лауреат премии Правительства РФ «Душа России», заслуженный работник культуры РФ Зинаида Васильевна Попова.

Концертов  и новых программ в этом году у  архангельского театра песни как никогда много. Зрители выражают неподдельное  восхищение самобытным, чистым музыкальным звучанием   и подлинными, старинными  северными  костюмами  «Радеюшки». 


Доброй традицией стало для коллектива приглашение гостей – артистов для совместных  выступлений.


В праздничном концерте «От всего сердца» примет участие  Лауреат всероссийских конкурсов, обладатель Гран-При этно-музыкального конкурса «Мир Сибири» Софья Брусникина.

 

Софья Брусникина в прошлом солистка Архангельской областной филармонии, теперь – регент церковного хора. «Сказки сказываю с 19 лет, со студенческой скамьи. А вот эпическим жанром занялась недавно, хотя уже много лет тяготела к этому виду фольклора, - делится воспоминаниями Софья Николаевна, - Я ведь 20 лет работала в филармонии и пела обычный репертуар народных вокалистов. А вот к чистому фольклору созрела лишь теперь».


В репертуаре исполнительницы много сказок, былин по творчеству писателя и фольклориста Бориса Шергина и Степана Писахова.

 

Концерты  коллектива не обходится  без  выступления гармонистов. Вот  и в этот раз  перед  зрителями  выступит Лауреат  Всероссийского  фестиваля – конкурса народного творчества «Сметанинские встречи» - Арсений Синюшкин.

 

Репертуар «Радеюшек» многообразен: от протяжных лирических до кадрилей, плясовых  и  частушек. Заводным артистам обычно подпевает весь зал.

Вех любителей народной песни, северных наигрышей, веселых игр и хороводов  театр фольклора «Радеюшка» приглашает 7 марта в 14 часов в концертный зал Дома народного творчества на весенний концерт «От всего сердца».

Справки  по телефону: 20-10-75, или в электронной кассе:  https://quicktickets.ru/arhangelsk-dom-narodnogo-tvorchestva/e13  

26 февраль 13:12 | : Культура

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