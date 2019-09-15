В Архангельске появится гимназия имени поэта Иосифа Бродского

В администрации Архангельска состоялось заседание общественной комиссии по топонимике и памятникам мемориального значения. Главным вопросом повестки дня стало рассмотрение обращения гимназии №21 о возможности присвоения учебному заведению имени выдающегося русского поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского.
Как рассказала директор гимназии Татьяна Боровикова, образовательное учреждение вышло с ходатайством о присвоении ему имени Бродского после обращения историка-краеведа Михаила Соболева.
- Эту идею поддержали в региональных отделениях Союза журналистов России и Русского географического общества. Мы вышли на родственников Иосифа Александровича, получив их согласие. Также нами был проведен мониторинг среди участников образовательного процесса – педагогов, учащихся, родителей. Всего было опрошено 250 человек, из которых 75 процентов высказались за присвоение гимназии имени Бродского, - рассказала Татьяна Боровикова.
Стоит отметить, что в следующем году гимназии №21 исполняется 80 лет. Ровно столько же в 2020-м исполняется и со дня рождения Иосифа Бродского. С Архангельской областью нобелевский лауреат был связан напрямую – в середине 1960-х годов он отбывал ссылку в Коношском районе. Именно здесь, на Русском Севере, произошло его становление как профессионального поэта.
В ходе рассмотрения инициативы в ее поддержку высказалось большинство членов комиссии. Теперь обращение гимназии №21 с утвержденным положительным заключением будет представлено главе Архангельска Игорю Годзишу.
Председатель общественной комиссии по топонимике и памятникам мемориального значения Наталья Зарубина одобрила идею присвоить гимназии имя Бродского.
- Образовательное учреждение обсудило этот вопрос с общественностью и родными поэта. К тому же у руководства и коллектива есть позиция, как они дальше будут работать с именем Иосифа Бродского, имеется целый ряд задумок и мероприятий по развитию в данном направлении. Это очень важный факт, который заслуживает внимания и высокой оценки, - подчеркнула Наталья Зарубина.
P.S. Наблюдатели не сомневаются, что так оно и будет.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)