Школьники Ленского района: «Мы потрогали руками космос!»

Всех детей интересует космос. Играть в космонавтов – это одно, как и смотреть репортажи с МКС по телевизору. И совсем другое дело прикоснуться рукой, например, к метеориту. Или узнать, как чувствует себя человек в невесомости. И чем питаются на орбите.
Посещать Музей космонавтики – привилегия столичных школьников. Но удача выпала и их сверстникам из Ленского р-на Архангельской области. «Космические» каникулы им организовал инвестор экотехнопарка «Шиес» – компания «Технопарк» совместно с Правительством Москвы и Фондом развития Ленского района. Группы детей с середины лета постоянно приезжают в столицу. Всего в главном городе страны побывало уже более 20 групп детей. Дорога, питание, проживание и все мероприятия для них бесплатные.
Причем программа мероприятий разрабатывается для каждой группы отдельно, с учетом возраста и интересов. Так, старшеклассники посетили Университет науки и технологий НИТУ «МИСиС», образовательный комплекс «Техноград» и Третьяковку.
Но самым запоминающимся, по признанию самих экскурсантов, стало посещение Музея космонавтики, то у метро «ВДНХ». Там они узнали не только историю освоения Шестого океана, отечественные технические разработки в этой сфере, но и прикоснулись к быту астронавтов.
Детям показали уникальные экспонаты: базовый блок орбитальной станции «Мир», подлинные спускаемые аппараты космических кораблей «Союз», мини-ЦУП. Школьники забирались внутрь одного из таких аппаратов, слушали истории про Белку и Стрелку, рассматривали картины космонавта Леонова, и даже потрогали метеориты, прилетевшие на Землю из далекого космоса.
Впечатлениями делится 10-классник из поселка Литвино:
- Здесь мы узнали много нового и вспомнили то, что уже знали о космосе: в какой униформе были космонавты, какие собаки летали в космос, как устроены ракеты. Увидев все это, я понял, что надо стремиться к мечте. Я ведь и не мечтал раньше, что увижу, например, настоящую капсулу Белки и Стрелки или ступень космического корабля, узнаю, как это все устроено. В столице я впервые побывал в театре, разных музеях, в цирке. Москва показалась мне очень необычной, тут множество красивых мест, я своими глазами видел Кремль, а не через экран телевизора, побывал в цирке, увидел там народных артистов, прогулялся по Красной площади, видел Вечный огонь – впечатления незабываемые.
После возвращения домой, дети еще долго вспоминали про космические тюбики с борщом и удивительные консервы, прилипающие к ложке – другими в невесомости не наешься. А еще вид маленькой Москвы с высоты смотровой площадки, смену караула в Кремле и многое, многое другое.
Под впечатлением были и их учителя:
- Во-первых, они действительно увидели столицу, где многие никогда не бывали, во-вторых, все мероприятия, которые организовали для ребят, очень познавательные. Наши дети никогда не были в театре, они не знали, что такое цирк. Им показали парк «Зарядье», провели экскурсию по Музею космонавтики – это даст им большой толчок к дальнейшим познаниям, ну и конечно, пригодится на уроках, на экзаменах. Увидеть это своими глазами, потрогать, сфотографировать, послушать интересную экскурсию, услышать не от учителя, а именно от экскурсовода, – это им гораздо интереснее.
На экскурсии в «Технограде» юные жители Поморья получили полную информацию о том, что в действительности представляют из себя экотехнопарки, один из которых планируют построить в их районе. Тема животрепещущая и не проходит мимо детского внимания.
- Нам показывают презентации, наши люди ездят на эти заводы перерабатывающие, мусоросжигающие – у нас депутаты туда ездили, наши деятели культуры ездили, они тоже потом рассказывали, что видели. Конечно, мы против помойки, но нам объясняют, что экотехнопарк – это не помойка. И если мы люди разумные, то должны это понимать.