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История двух акафистов северным святым в библиотеке Антониево-Сийского монастыря

До революции 1917 года библиотека Антониево-Сийского мужского монастыря считалась одной из самых крупных на Русском Севере. После закрытия обители в 1920 году она была разорена. В настоящее время монастырские книги находятся в библиотеках, архивах и музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Ярославля и других городов, часть книг утеряна, а часть при закрытии библиотеки была уничтожена.

С момента передачи монастыря в июне 1992 года Русской православной церкви стараниями его настоятелей стала формироваться новая монастырская библиотека, насчитывающая в данный момент около 25 тысяч книг, 6 тысяч журналов и газет, а также свыше 1000 аудикассет, дисков и видеокассет. Кроме того, в состав современного книжного собрания входит более 500 книг, изданных до 1917 года, и 12 рукописей XVII–XIX веков.

Весной этого года в библиотеку монастыря поступили два дореволюционных акафиста северным святым – преподобному Антонию Сийскому и преподобному Феодосию Тотемскому. Оба акафиста были пожертвованы правнучкой архангельского священника Михаила Синцова – Надеждой Розановой.

История семьи о. Михаила, служившего в начале ХХ века в Архангельске, трагична, как трагичны судьбы многих священников и их семей в годы советской власти. Родился о. Михаил в 1870 году в семье псаломщика Конецгорского прихода Шенкурского уезда. Закончил Архангельское духовное училище, был дьяконом в Архангельском соборе, впоследствии служил священником в селах Ваймуге, Хаврогоры, в Сретенской церкви Архангельска. В марте 1921 года архиепископ Архангельский Антоний назначил о. Михаила служить в соборе Архангельска. Октябрьским вечером священник шел на службу в храм. Близ соборных ворот навстречу ему шли два матроса. Проходя мимо, один из них с размаху ударил батюшку кулаком по голове. Через несколько дней о. Михаил от этого удара скончался. В дальнейшем от произвола властей пострадала и его жена Елизавета Валерьяновна.

Святые Антоний Сийский и Феодосий Тотемский, видимо, были особо почитаемы в семье отца Михаила. В молодости он сам некоторое время жил в Сийском монастыре. По воспоминаниям дочери о. Михаила Екатерины Михайловны, в детские годы в качестве поощрения за хорошую учебу в школе родители летом устраивали паломнические поездки с детьми в Сийский монастырь, плыли затем вверх по Двине до Устюга, посещали Соловецкий монастырь.

Следует сказать, что дореволюционные издания акафистов северным святым не так часто можно встретить в библиотеках страны. При просмотре электронных каталогов ряда центральных российских библиотек лишь в РГБ удалось найти 4-е издание акафиста преподобному Антонию Сийскому 1902 года, выпущенное Синодальной типографией. В той же библиотеке нашлись два издания акафиста преподобному Феодосию Тотемскому 1861 и 1886 годов. Нет дореволюционных акафистов этим святым и в региональных библиотеках.

Создание акафиста святому Антонию Сийскому было предпринято настоятелем Антониево-Сийского монастыря архимандритом Мелхиседеком в 1867 году. В Московский духовно-цензурный комитет была представлена рукопись акафиста, в дальнейшем проверенная цензором, профессором Московской духовной академии Петром Казанским. Хотя он одобрил содержание акафиста, однако отметил ряд недостатков, в частности:

– есть неприличествующие акафисту выражения;

– многословность кондаков и икосов, а также неточность, двусмысленность некоторых слов.

В дальнейшем по поручению Архангельского епископа Нафанаила рукопись была исправлена священником Императорского Санкт-Петербургского воспитательного дома Николаем Малиновским, и 22 сентября (по старому стилю) 1869 года Указом Святейшего Синода за № 1450 было определено: «Акафист к напечатанию и употреблению разрешить» [1]. Первое издание акафиста сийскому святому вышло в Синодальной типографии в 1870 году.

Акафист преподобному Антонию, пожертвованный монастырю Н. Розановой, это 4-е синодальное издание 1902 года. Имеет две пометы: на первой странице обложки владельческая надпись – подпись жены священника: «Е. В. Синцовой», на предпоследней странице на клееной самодельной обложке написано: «2-ая молитва мне больше нравится».

С момента возрождения монастыря акафист преподобному впервые был опубликован вместе с Житием в 1999 году, а отдельной брошюрой в 2004 году – перепечатан с капитального трехтомного собрания акафистов русским святым, изданного в 1995 году в Санкт-Петербурге в издательстве «Титул» [2]. Согласно предисловию к данному тому, текст акафиста взят из синодального собрания.

Новое издание акафиста было подготовлено монастырем в 2010 году. Набранный текст был проверен членами Общества ревнителей церковнославянского языка в Архангельске. При этом была обнаружена ошибка в самой структуре акафиста. В восьмом и десятом икосах содержится не 12 хвалебных стихов, как принято, а всего десять.

Акафисты состоят из 13 кондаков — кратких хвалебных песен и 12 икосов – пространных хвалебных песен. Сами икосы, в свою очередь, состоят из 12 хайретизмов, то есть восхвалений, которые начинаются со слов «Радуйся». Членами Общества ревнителей церковнославянского языка было добавлено в конце восьмого икоса: «Радуйся, всея земли Двинския увеселение; радуйся, душ наши радование». А в десятый икос вставлено два стиха: «Радуйся, добрый рабе, обретый многоценен бисер и того ради вся, елика имаше, продавый; радуйся, верный приставниче дому Божия».

Обоснованность добавления в акафист хвалебных песен до этого времени сверить с каким-либо дореволюционным изданием не было возможности. В экземпляре акафиста преподобному Антонию, изданном в 1902 году, также отсутствовали полные вышеуказанные икосы. То есть дополнение, внесенное в акафист, в итоге оказалось верным.

В акафисте преподобному Феодосию Тотемскому, переданном Н. Розановой, оригинал обложки отсутствует, переплет самодельный. Если судить по типу шрифта и форме издания, то акафист предположительно был издан в местной Вологодской типографии И. И. Соколовой. Год издания неизвестен.

Особый интерес представляют рукописные пометы в конце акафиста, сделанные рукой дочери о. Михаила. Речь идет о чуде, совершившемся с Елизаветой: «Моя мама Елизавета Валерьяновна Фокина, будучи учительницей в селе Конецдворье, в летние каникулы приехала в монастырь преподобного Феодосия в г. Тотьме. Здесь она молилась у раки преподобного, прося совета – ехать ли ей в Петербург, что ей советовали некоторые. После того как она приложилась к мощам, – подошла под благословение ко гробному иеромонаху. Он благословил ее и, дав просфору, сказал: «Поезжай, поезжай!». Это был ответ на молитву. 1895–96 гг.

А ее сестре дал маленький покровец и свечу, предварительно потушив ее. Она умерла в 1912 г.

В Петербурге Елизавета получила большую духовную пользу и материальный достаток, и многое в ее жизни зависело от этой поездки».

Расскажем все по порядку. Будущая матушка родилась в 1869 году в Архангельске в семье статского советника Валерьяна Ивановича Фокина. По окончании гимназии Елизавету Валерьяновну отправили учительствовать в с. Койда Мезенского уезда. Через год ее перевели в с. Конецдворье недалеко от Архангельска. Позднее одна из конецдворских крестьянок, уехав к сыну в Петербург, в письмах настойчиво уговаривала Елизавету переехать в столицу.

Хотя Елизавете хотелось отправиться в Петербург, ее одолевали сомнения: устроится ли она там и нужно ли вообще ехать? В конецдворской школе дела шли успешно, и к тому времени у нее появился жених – псаломщик из собора Михаил Синцов. Не зная на что решиться, она уговорила сестру Анюту вместе с ней съездить в Тотьму помолиться у мощей преподобного Феодосия Тотемского и навестить для совета бывшего Архангельского владыку Нафанаила, который был отправлен на покой в Тотемский Спасо-Суморенский монастырь. Именно владыка Нафанаил, будучи архангельским архиереем, пожалел молодую девушку, когда Елизавета обратилась к нему с просьбой о переводе в другое место, и из далекой Койды направил ее в Конецдворье.

После посещения владыки сестры зашли в тотемский храм, где находились мощи преподобного Феодосия Тотемского. Усердно помолившись у раки святому, подошли благословиться к «гробовому» иеромонаху. Вот тогда Елизавета и услышала судьбоносные слова: «Поезжай, поезжай». Ее сестре была предсказана ранняя смерть. Чудесное происшествие и было записано на последней странице акафиста преподобному Феодосию рукою ее дочери Екатерины Михайловны – автора акафиста «Явлению Божией Матери в Архангельске в 1919 году».

В Петербурге Елизавета в поисках работы обратилась к известной попечительнице школ Екатерине Александровне Победоносцевой, жене обер-прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева. Елизавета понравилась Победоносцевой, и девушке было предложено место учителя славянского языка и истории в столичной Владимирской школе. Со второго года службы попечительница назначила Елизавету начальницей школы. После трех лет пребывания в Петербурге Елизавета уехала в Архангельск, где вышла замуж за Михаила Синцова.

После трагической гибели мужа Елизавета Валерьяновна осталась без средств к существованию, перебивалась случайными заработками. В 1930 году ее арестовали за хранение двух фотокарточек взорванного кафедрального собора в Архангельске. Матушку сослали на три года в глухую деревню Коми края. Ей уже было за 60. До окончания срока ссылки Елизавета Валерьевна не дожила [3].

 

Александр Карушев, заведующий церковно-археологическим кабинетом

Антониево-Сийского монастыря

 

Литература:

  1. Попов, А. В. Православные русские акафисты / А. В. Попов. Казань 1903. С. 266.
  2. Акафист русским святым. Т. 1. Издание СПб : Титул, 1995. С. 306–320.
  3. Сведения о Елизавете Валерьяновне Синцовой взяты из рукописи ее дочери Екатерины Михаиловны Розановой.

 

На фото:

  • Акафист преподобному Антонию Сийскому. Синодальная типография, 1902 г.
  • Акафист преподобному Феодосию Тотемскому. Синодальная типография, 1902 г.
  • Елизавета Валерьевна Фокина (в замужестве Синцова). Фотография из частного архива.
  • Екатерина Александровна Победоносцева. Фотография из частного архива.
  • Елизавета Валерьевна Синцова. Фотография 1918 г. Из частного архива.
        
29 октябрь 11:40 | : Культура / Верую

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