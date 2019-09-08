Кто не успел, тот опоздал! Закончен прием rjyrehcys[ работ на Третий Arctic open

На Arctic open прислали почти 3000 киноработ из 128 стран мира. «Стоп» - приему заявок на архангельский кинофестиваль.
10 октября завершился прием заявок на III Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open.
На рассмотрение отборочного жюри попали 2988 работ из 128 стран мира. Лидерами по числу заявок стали иранские фильммейкеры –374 заявки. На втором месте кинематографисты Индии –359 заявок. На третьем Россия с 306 заявками.
Согласно концепции проекта, предпочтение отдавалось фильмам кинематографистов Арктических стран. В Арктической восьмерке на первом месте Россия, затем с большим отрывом от остальных Соединенные штаты Америки – 176 заявок. На третьем месте Канада – 53 фильма.
Большинство представленных на конкурс работ – это игровые короткометражные фильмы – 2256 заявок. Документальных фильмов почти в два раза больше чем художественных полнометражных: 483 против 249.
Жюри приступило к формированию шорт-листа, в который войдет около 45 лучших фильмов Арктической восьмерки.
«В прошлом году в заявках от режиссеров арктических стран был перевес на стороне Швеции, Норвегии, Финляндии, в этом году очень много фильмов прислали из Канады, Исландии и США. Не исключаю, что это связано с личным участием представителей этих стран в Arctic open 2018 года. Отмечу, что уровень картин очень высокий и всегда крайне сложно делать выбор лучшего из лучшего, так как существует лимит конкурсной программы. В шорт-лист войдет 45 полнометражных игровых, короткометражных и документальных фильмов, оглашение конкурсной программы, согласно регламенту фестиваля, состоится 25 октября. Спектр тем очень широкий, но по сравнению с прошлым годом, режиссеры стали фокусировать свое внимание на человеке и личном принятии решений за себя и место, в котором он живет. То есть истории не в параллели «человек-государство», а «человек-человек», когда сложные политические вопросы или проблемы экологии, потепления климата и эмиграции решаются в частном порядке. Наверное, это главная тенденция этого года», - рассказала программный директор кинофестиваля Анжелика Долинина.
В рамках конкурсной программы этого года, в отдельной категории, будут представлены фильмы детской и молодёжной тематики. Дирекцией кинофестиваля принято решение о создании жюри программы «ARCTIC OPEN –ДЕТЯМ». В неё войдут не только игровые киноленты, но и документальные истории о детской дружбе, проблемах взросления и взгляде ребенка на проблемы современного общества.
«Еще одна тема, масштабно представленная в заявках этого года - это взгляд художника на современный мир. Поэтому в конкурсной программе документальных фильмов мы представим новую номинацию «Закулисье художника». Тему Арктики раскроем в конкурсной программе «Арктика…до востребования», посмотрим на уникальную территорию глазами людей, живущих в суровых условиях высоких широт», - сообщила программный директор.
Подробно о программе фестиваля организаторы расскажут на пресс-конференции 25 октября в 12 часов на ГТРК «Поморье». В ней примет участие отборщик международной программы фестиваля, кинокритик Алексей Медведев.
Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «III Международный кинофестиваль стран Арктики ARCTIC OPEN» реализуется на средства фонда Президентских грантов при поддержке Министерства культуры Архангельской области. Соорганизатор проекта – Северный (Арктический) федеральный университет.
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