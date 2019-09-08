Протоиерей Евгений Соколов: «Тяжелый рок калечит юные души»

Протоиерей Евгений Соколов пообщался со студентами 2 курса кафедры культурологии и религиоведения Северного Арктического федерального университета. Глава миссионерского отдела Архангельской епархии рассказал, почему православная вера — истинная, и ответил на вопросы слушателей.
«Поговорили о разнице между Православием и католицизмом, протестантством и исламом. Вместе поразмышляли, что дает человеку вера, к чему призывает и что запрещает, — рассказал отец Евгений. — Отличить подлинную веру можно по присутствию в ней благодати Святого Духа, под действием этой благодати в Православии просияло множество святых».
На вопрос о том, кто такие святые, отец Евгений ответил: «Есть люди, которые смыслом жизни видят следование воле Божией. В пример можно привести святого праведного Иоанна Кронштадтского, в честь которого освящен домовый храм САФУ. Его называли всероссийским пастырем, потому что по его молитвам получали помощь многие люди. Преподобная Мария Египетская переходила реку Иордан, ступая по воде как по суше, а когда молилась — парила над землей, такой силы была молитва святой».
Молодые люди поинтересовались у священника, какую музыку Церковь не возбраняет слушать своим чадам. По мнению отца Евгения, есть ритмы, способные калечить душу и повреждать духовное состояние человека. «К такой музыке относится тяжелый рок, который некоторые верования полагают в основу религиозных обрядов, поэтому слушать подобное крайне нежелательно», — отметил миссионер.
(по материалам Архангельской епархии)