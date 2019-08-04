Для ветеранов Ломоносовского округа и Майской Горки прошел праздничный концерт

В октябре есть замечательный праздник – День добра и уважения, когда чествуют пожилых и самых близких людей. Эти люди подарили своим детям, внукам и правнукам все самое дорогое, теплое и светлое, что могли дать. 550 ветеранов получили приглашение от команды депутата облсобрания Александра Фролова и благотворительного фонда «Аквилон Инвест» на мероприятие, которое прошло в кинотеатре «Русь». Гостей вечера порадовал своим выступлением вокальный коллектив «Снежица».
- Это праздник человеческой мудрости, зрелости, душевной щедрости – качеств, которыми наделены люди, имеющие за плечами немалый жизненный путь. Огромное вам спасибо за труд и сегодняшний оптимизм, энергию, беспокойство за жизнь и благосостояние нашего Архангельска, - с такими добрыми словами и поздравлениями обратился к собравшимся депутат областного Собрания Александр Фролов.
- Сегодня мы чествуем тех, кто по-настоящему молод душой. Хочется отметить, что меня всегда удивляла стойкость нашего старшего поколения, те оптимизм и энергия, с которыми вы подходите к делу. От всей души желаю вам сохранять свое жизнелюбие на протяжении долгих лет. Крепкого здоровья и продолжающейся молодости! – пожелал всем собравшимся депутат городской Думы Сергей Чанчиков.
- Нам очень хочется, чтобы здоровье еще долго позволяло вам жить активной и разносторонней жизнью. Чтобы вы всегда имели силы и возможности осуществить все то, о чем мечталось в молодости. Будьте активными, счастливыми и целеустремленными. И пусть вас всегда окружают забота и внимание родных и близких, - отметил депутат городской Думы Сергей Пономарев.
Зрители с большим удовольствием дарили свои аплодисменты артистам. А в завершение концерта ветеранам еще раз пожелали самого главного – здоровья, молодости души и делиться со следующими поколениями мудростью и опытом. И вручили памятные подарки.