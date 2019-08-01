Кенозерье прорвалось на голубой экран

Видеоролик «Сезоны туманности Кенозерья» победил в номинации «Экологический туризм» на конкурсе «Привет, Россия – Родина моя!». Один из авторов видео — Владимир Филиппов — получил награду на Международном форуме-выставке по туризму «ОТДЫХ LEISURE — 2019» в Москве. Теперь ролик попадёт в эфир телеканала «Поехали!», входящего в компанию «Первый канал. Всемирная сеть».
Конкурентами Кенозерского национального парка были озеро Байкал, терруар Абрау-Дюрсо в Новороссийске, Поозерье Смоленской области и другие. Всего же на победу в конкурсе с в этом году претендовали 104 видеоролика из 30 регионов России и трёх стран.
В состав жюри вошли эксперты туристической отрасли России и их зарубежные коллеги.
Видео «Сезоны туманности Кенозерья» можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=DqCAEpz8WHw
Авторы видео: Вадим Штрик (Vadim Shtrik) и Владимир Филиппов (Vladimir Filippov Tvsaero). Ролик снят по заказу Кенозерского национального парка.
Напомним, ранее ролик также вышел в финал Международного конкурса «Диво Европы».