Попрощаемся с владыкой Даниилом. Фильм «Судьбы Божии» ВИДЕО

Документальный фильм режиссера Алексея Пищулина о первом митрополите Русского Севера.
Фильм «Судьбы Божии» снимался в 2017-2019-х годах в Архангельске, Воронеже, Троице-Сергиевой лавре, Звенигороде и на Сахалине. В нём участвуют губернатор Архангельской области И.А. Орлов, депутат Государственной Думы от Сахалинской области Г.А. Карлов, архиепископ Каширский Феогност, священники, монахи и миряне нескольких епархий.
Основу фильма составляет биографический монолог митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила, его рассуждения по широкому кругу тем, воспоминания детства и юности, рассказ о годах служения и людях Церкви. Неформально, живо и весело владыка реконструирует свою биографию, наполняя её множеством персонажей, событий и забавных баек, без которых не обходится ни одна профессия (и мир Церкви не является исключением). Тем, кто хотел бы составить непредвзятое представление об иерархах современной Русской Церкви, этот фильм даёт редкую возможность выслушать историю трудов и успехов одного из них, рассказанную от первого лица.
Оператор-постановщик - Юрий Ермолин.
Производство: «Мир музея».