"Тут жизнь особая". Православное телевидение прошлось с камерой по Онежскому району

В Онежском районе побывала съемочная группа телеканала «Спас» — оператор Николай Гиляров и репортер Екатерина Аркалова. Журналисты готовят цикл передач о церковной жизни в селах и деревнях Русского Севера.
На онежской земле гости снимали сюжеты о волонтерах проекта «Общее дело», которые, будучи совершенно разными людьми, приезжают сюда безвозмездно восстанавливать местные деревянные церкви. Сейчас добровольцы работают в деревне Подпорожье в храме Владимирской иконы Божией Матери.
«Когда мы с коллегами узнали о проекте и о предложении сделать сюжет, согласились не раздумывая, — сказала Екатерина. — Хочется понять, что манит сюда людей».
Съемочная группа побывала также в Свято-Троицком соборе Онеги, где пообщалась с настоятелем храма священником Александром Коптевым, и в деревнях Большой Бор, Поле, Сырья и Ворзогоры.
«Север — это не только особое состояние души. Тут жизнь особая, без лишнего "налета". Здесь открываются глаза, и дышится по-настоящему. Недаром академик Дмитрий Лихачев сказал, что Север — самый русский, и этим удивителен», — отметила журналист.
Первая передача об Онеге на телеканале «Спас» выйдет в эфир 26 июня в 19:00, затем цикл сюжетов будет транслироваться каждую среду.
Напомним, проект «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» создан 13 лет назад в поморской деревне Ворзогоры (Онежский район Архангельской области) 75-летним дедушкой Александром Порфирьевичем Слепининым. На свои средства он стал перекрывать крышу местной колокольни.
Узнав о добром начинании, ему стали помогать прихожане московских храмов. Затем к волонтерам присоединились и жители других регионов.
Теперь добровольцы трудятся по всей России: находят старинные заброшенные храмы, расчищают завалы, проводят противоаварийные и консервационные работы, устанавливают иконы и приглашают священнослужителей для совершения богослужений.
Участники «Общего дела» считают своим долгом сохранить старинные храмы.
«Если не сделать этого сейчас, многие деревянные святыни скоро разрушатся, как уже исчезли безвозвратно сотни северных храмов», — говорится на сайте проекта.
Проект благословили: викарий Святейшего Патриарха Кирилла епископ Егорьевский Матфей и митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.
За 13 лет существования проекта его участники совершили 320 экспедиций, исследовали 360 храмов и часовен, провели работы в 146 объектах.
Желающие присоединиться к команде спасателей храмов могут найти информацию здесь: https://www.obsheedelo.ru/expeditions/take-part/. До октября 2019 года волонтеры будут работать в Каргопольском, Вельском, Мезенском, Онежском и Пинежском районах Архангельской области.