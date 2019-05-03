Пинежье: Творчество и молитва

В Веркольском монастыре побывали художники из разных уголков Архангельской области. Участники проекта «Творческая линия: Абрамов. Веркола. Люди» работали на пленэре и писали храмы.
Гости приехали на Пинежье из Архангельска, Каргополя, Няндомы, Новодвинска и Северодвинска. Среди них — заслуженный художник РФ Всеволод Видякин и члены российского Союза художников Лидия Колобова и Алена Севастьянова, а также начинающие мастера живописи. Творческая группа пребывала в Верколе пять дней, один из которых провела в Артемиево-Веркольском монастыре.
Художники помолились за Божественной литургией. Затем они прошли с экскурсией по обители. Гости побывали в Казанском, Артемиевском и Ильинском храмах, а также в Успенском соборе и часовне праведного отрока Артемия. Паломники узнали о святом покровители монастыря, о том, как на Пинежье появилась обитель в его честь, как в прошлом веке она пришла в запустение и как возрождается сегодня.
«А затем живописцы занялись любимым делом — стали писать картины. Кто-то запечатлел Успенский собор, кто-то — Артемиевский храм. А вот деревянную Ильинскую церковь с разных ракурсов нарисовали все, — рассказала пресс-секретарь Пинежского благочиния Людмила Соснина. — Профессионалы работали быстро, поэтому за день они успели создать по два, а то и по три рисунка в разной технике. С погодой гостям тоже очень повезло — весь день светило солнце, еще не появились комары, так что ничто не мешало творчеству».
По словам Людмилы Сосниной, две художницы — Марина Шалгочёва из Каргополя и Валентина Бабаина из Архангельска — благословились у наместника монастыря архимандрита Иосифа (Волкова) жить в обители, чтобы можно было совместить творческую поездку и паломничество. «Они не только рисовали, но и ходили на службы, несли послушания: чистили рыбу и картошку», — отметила пресс-секретарь.
Проект «Творческая линия: Абрамов. Веркола. Люди» создан Общественной организацией «Инициатива Пинежья». Его цель — включение жителей и творческого сообщества Архангельской области в Абрамовские мероприятия 2020 года. Так, картины, написанные художниками в экспедиции, будут представлены на выставке, а лучшие — использованы для изготовления сувенирных открыток к юбилейным торжествам, которые пройдут на Пинежье к столетию писателя Федора Абрамова.
(по материалам Архангельской епархии)