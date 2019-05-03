Виктор Павленко: Поморы и казаки вновь продемонстрировали единство Великой России

- Совместное выступление в Архангельске Северного Русского народного и Кубанского казачьего хоров вновь подтвердило – Великая Русская Культура во всем ее многообразии является важнейшей основой патриотизма и единства нашего Отечества, - отметил сенатор Виктор Павленко, приветствуя знаменитые коллективы на концерте в столице Поморья.
Напомним, что впервые Кубанский казачий хор выступал в нашем городе воинской славы по приглашению мэра Виктора Павленко в 2010 году на праздновании 65-летия Великой Победы. А 2014 году концерт хора стал подлинным украшением празднования 425-летия Архангельска. Тогда же кубанские казаки вместе с друзьями из Северного Русского народного хора и множеством горожан исполнили гимн столицы Поморья – песню «Мы любим тебя, Архангельск!»
В этом году под эгидой Союза профессиональных национальных (народных) коллективов России в Московском международном доме музыки прошел ряд концертов, в которых по приглашению друзей с Кубани принял участие и Государственный академический Северный русский народный хор. Продолжением сотрудничества стал концерт в Архангельском театре драмы.
От имени Комитета Совета Федерации по федеративному устройству региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Виктор Павленко коллективу Государственного академического Кубанского казачьего хора большую благодарность и признательность за огромный вклад в сохранение и развитие традиционного искусства народов России, популяризацию подлинной казачьей культуры, духовное просвещение и патриотическое воспитание молодого поколения.
- Блестящие выступления Вашего коллектива в разных регионах России – от Черного моря до моря Белого, вызывают чувство восхищения, приобщают зрителей к сокровищнице русской культуры и являются ярким выражением идеи единства нашей Великой России. Надеюсь, что у архангелогородцы смогут снова принимать вас на нашей гостеприимной Поморский земле. От всего сердца желаю художественному руководителю хора Виктору Гавриловичу Захарченко, всему коллективу Кубанского казачьего хора новых творческих успехов, счастья, мира, добра и благополучия! – отметил сенатор Виктор Павленко.
В зале Архангельского драмтеатра не было свободных мест, он был заполнен целиком, включая балкон. Выступления Кубанского казачьего хора было принято северянами «на Ура!» Особенно тепло архангелогородцы приняли положенные на музыку художественным руководителем хора Василием Захарченко стихи нашего земляка Николая Рубцова «Тихая моя Родина…» Это песня прозвучала как выражение подлинной любви к поморской земле. И не случайно, затем был исполнен самый знаменитый русский марш – «Прощание славянки» с мощным призывом – «Встань за веру Русская земля!».