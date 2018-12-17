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Абрамов-стайл. "Театральные встречи" в Архангельске и Новодвинске

С 21 по 24 марта в Новодвинске и Архангельске пройдет XV областной  фестиваль  народных театров и театральных коллективов «Театральные встречи».  В этом году он посвящен 100 летию со дня рождения писателя Федора Александровича Абрамова и Году театра в России.

 

Основная цель фестиваля - поддержка и развитие любительского театрального творчества Архангельской области.

Региональный фестиваль народных театров и театральных коллективов существует в области почти 30 лет, на его подмостках выросло не одно поколение театралов-любителей. Тогда на первом конкурсе, проходившем в Коноше, выступило всего четыре театра - Ильинский,  Коношский,  Шенкурский, Новодвинский.

 С ростом творческого опыта фестиваля росло и количество участников,  повышалось мастерство актеров-любителей, профессионализм режиссеров, расширялся репертуар самодеятельных театров. Сейчас фестиваль народных театров и театральных коллективов проводится один раз в два года. Каждый фестиваль уникален и предлагает зрителям принять участие в необычном творческом эксперименте.

Организаторы фестиваля - Министерства культуры Архангельской области, Дом народного творчества Архангельской области и отдел культуры, искусства и туризма администрации муниципального образования «Город Новодвинск».

В этом году фестиваль проводится при поддержке ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д.Поленова».

Участниками   юбилейного   фестиваля «Театральные встречи» станут 9 народных и образцовых театров из Вилегодского, Устьянского, Шенкурского, Виноградовского районов, Плесецкого районов, Тутаева,  Вельска, Онеги, Коряжмы, Новодвинска, Северодвинска и Архангельска.
Наряду с известными в области коллективами покажутся и дебютанты. Впервые в престижном театральном конкурсе примут участие коллективы: «Экстрим» из Плесецка и Детский театр танца «Росинки» г. Архангельск.
Откроют  «Встречи» гости фестиваля народный театр «Левый берег» г. Тутаев Ярославская область, режиссёр Светлана Асафьева. 21 марта в 18.00 на сцене Дома народного творчества они представят притчу Олега Богаева «Марьино  поле».  


На протяжении четырёх дней жюри вместе со зрителем увидят 16 спектаклей самых разных жанров: комедии, музыкальные и хореографические постановки, водевили,  детские сказки, мелодрамы  и драматические истории. В репертуаре любительских театров,  как классика, так и современная отечественная и зарубежная драматургия писателей разных эпох и поколений: Ф. А. Абрамова, А.П. Чехова, В.М. Шукшина, Коковина, Драгунского.

 

Для режиссёров театров и театральных коллективов в программе фестиваля предусмотрены ежедневные творческие встречи «В кругу друзей», а так же  индивидуальные консультации.

Возглавит конкурсную комиссию Куц Марина Ивановна, заведующая отделом театрального искусства и детского художественного творчества ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова».
В состав жюри фестиваля вошли: Стёпин Владимир Яковлевич, режиссер, педагог , воспитавший не одно поколение театральных  режиссёров и актёров Архангельской области, Малевинская Наталья Викторовна, председатель Архангельского отделения общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ»; Асафьева Светлана Ивановна, режиссер Народного театра "Левый берег" г.Тутаев Ярославская область;  Макарова Людмила Юрьевна, художественный руководитель Дом народного творчества Архангельской области,   Сорокина Ольга Степановна начальник отдела культуры, искусств г. Новодвинск,   

По решению жюри 3 лучших любительских театра получают звание лауреата – обладателя грантовой поддержки в следующих  номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа»,   «Лучший спектакль для детей». Артисты любительских театров получают звание лауреата в номинациях: «Лучшая мужская роль и  «Лучшая женская роль».

Впервые в рамках фестиваля объявлен конкурс видео - презентаций театров и театральных коллективов «Любите ли вы театр так, как любим его мы…!»,  лучшему жюри присуждает диплом «За верность и преданность любительскому театральному искусству» и ценный приз-символ фестиваля.

 

Церемония награждения  состоится 24 марта в 18 часов  в Новодвинском городском культурном центре.

 

На все спектакли в Архангельске вход  для зрителя свободный.

 

Справки по  телефону   в Архангельске: (88182) 21-40 -42, в Новодвинске (881852) 5-69-42.

13 март 14:52 | : Культура

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