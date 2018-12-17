Абрамов-стайл. "Театральные встречи" в Архангельске и Новодвинске

С 21 по 24 марта в Новодвинске и Архангельске пройдет XV областной фестиваль народных театров и театральных коллективов «Театральные встречи». В этом году он посвящен 100 летию со дня рождения писателя Федора Александровича Абрамова и Году театра в России.
Основная цель фестиваля - поддержка и развитие любительского театрального творчества Архангельской области.
Региональный фестиваль народных театров и театральных коллективов существует в области почти 30 лет, на его подмостках выросло не одно поколение театралов-любителей. Тогда на первом конкурсе, проходившем в Коноше, выступило всего четыре театра - Ильинский, Коношский, Шенкурский, Новодвинский.
С ростом творческого опыта фестиваля росло и количество участников, повышалось мастерство актеров-любителей, профессионализм режиссеров, расширялся репертуар самодеятельных театров. Сейчас фестиваль народных театров и театральных коллективов проводится один раз в два года. Каждый фестиваль уникален и предлагает зрителям принять участие в необычном творческом эксперименте.
Организаторы фестиваля - Министерства культуры Архангельской области, Дом народного творчества Архангельской области и отдел культуры, искусства и туризма администрации муниципального образования «Город Новодвинск».
В этом году фестиваль проводится при поддержке ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д.Поленова».
Участниками юбилейного фестиваля «Театральные встречи» станут 9 народных и образцовых театров из Вилегодского, Устьянского, Шенкурского, Виноградовского районов, Плесецкого районов, Тутаева, Вельска, Онеги, Коряжмы, Новодвинска, Северодвинска и Архангельска.
Наряду с известными в области коллективами покажутся и дебютанты. Впервые в престижном театральном конкурсе примут участие коллективы: «Экстрим» из Плесецка и Детский театр танца «Росинки» г. Архангельск.
Откроют «Встречи» гости фестиваля народный театр «Левый берег» г. Тутаев Ярославская область, режиссёр Светлана Асафьева. 21 марта в 18.00 на сцене Дома народного творчества они представят притчу Олега Богаева «Марьино поле».
На протяжении четырёх дней жюри вместе со зрителем увидят 16 спектаклей самых разных жанров: комедии, музыкальные и хореографические постановки, водевили, детские сказки, мелодрамы и драматические истории. В репертуаре любительских театров, как классика, так и современная отечественная и зарубежная драматургия писателей разных эпох и поколений: Ф. А. Абрамова, А.П. Чехова, В.М. Шукшина, Коковина, Драгунского.
Для режиссёров театров и театральных коллективов в программе фестиваля предусмотрены ежедневные творческие встречи «В кругу друзей», а так же индивидуальные консультации.
Возглавит конкурсную комиссию Куц Марина Ивановна, заведующая отделом театрального искусства и детского художественного творчества ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова».
В состав жюри фестиваля вошли: Стёпин Владимир Яковлевич, режиссер, педагог , воспитавший не одно поколение театральных режиссёров и актёров Архангельской области, Малевинская Наталья Викторовна, председатель Архангельского отделения общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ»; Асафьева Светлана Ивановна, режиссер Народного театра "Левый берег" г.Тутаев Ярославская область; Макарова Людмила Юрьевна, художественный руководитель Дом народного творчества Архангельской области, Сорокина Ольга Степановна начальник отдела культуры, искусств г. Новодвинск,
По решению жюри 3 лучших любительских театра получают звание лауреата – обладателя грантовой поддержки в следующих номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший спектакль для детей». Артисты любительских театров получают звание лауреата в номинациях: «Лучшая мужская роль и «Лучшая женская роль».
Впервые в рамках фестиваля объявлен конкурс видео - презентаций театров и театральных коллективов «Любите ли вы театр так, как любим его мы…!», лучшему жюри присуждает диплом «За верность и преданность любительскому театральному искусству» и ценный приз-символ фестиваля.
Церемония награждения состоится 24 марта в 18 часов в Новодвинском городском культурном центре.
На все спектакли в Архангельске вход для зрителя свободный.
Справки по телефону в Архангельске: (88182) 21-40 -42, в Новодвинске (881852) 5-69-42.