Бои за "Искру". Архангельская интернет-общественность кипишует за киносарай

В архангельском сегменте Всемирной сети разгорелись страсти вокруг здания на Троицком проспекте, где когда-то располагался развлекательный комплекс «Искра».
Отметим, что сама точка притяжения, а именно кинотеатр, давно прекратил свою работу из-за потери к нему интереса у владельцев, а также нерентабельности и моральной устарелости.
Тем не менее, протестные бойцы из социальных сетей готовы ложиться под бульдозеры (на словах), лишь бы не дать кусок земли городским застройщикам (по планам на этом месте должен возникнуть современный жилой дом.
Видите ли, для них это памятник советской эпохи, где когда-то показывали «Свадьбу в Малиновке» (так себе кино… ни разу не Тарковский).
О бесславной постсоветской судьбе былой «Искры» рассказывает «Эхо севера»:
Это «Искра». Напомним, что построенный в далекие советские годы (времена перехода к развитому социализму), закрылся как кинотеатр в 90-е годы.
Был сдан в аренду структурам тогда депутата Белокоровина. Обременение в виде сохранения кинопрофиля соблюдалось. Формально. Зал не разобрали. Он существовал, но использовался под склад.
На самом деле «Искра» превратилась в «Снежок» — культовый ночной клуб, располагавшийся в фойе кинотеатра. Там же был стриптиз (по средам). Первый и лучший в Архангельске.
Ночной клуб славился рейвами и хаус-пати и самой продвинутой музыкой и лучшими ди джеями.
После того, как госкомдурь накрыла всех дилеров, а поколение рейверов возмужало, накрылись рейвы, накрылся стриптиз. Накрылось всё.
Клуб закрылся. После чего там пытались сделать ресторан и контакт-бар (место съема). Но и это не прожило долго.
Ещё когда там был «Снежок» киноманы Вайгачев и Семашко пытались реанимировать кинотеатр и даже сделали там долбисэраунд (первый в городе).
Но проект зачах, сдулся и закрылся.
Уже как лет 10 каменная коробка стоит, не принося никому пользы. Объект конструктивно, технологически и даже морально не просто устарел.
Он умер. И никто о нем не вспоминал, кроме собак ссущих на углы. Пока…
Пока власти не задумались о том, что в весьма козырном месте стоит с разлагающееся убожество и с этим надо что-то делать.
(на фото: полвека назад это выглядело даже модно)