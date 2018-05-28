Грехи воронцовские. Северодвинский шоу-мэн и депутат снова под следствием

Уголовные тучи сгущаются над головой известного северодвинского шоу-мэна и городского депутата Игоря Воронцова. Который, помимо творчества, занимается чисто чиновничьей деятельностью – директорствует в МУП «ДК «Строитель».

Из пресс-релиза областной прокуратуры:

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый из корыстных побуждений заключил с ИП фиктивный договор подряда на выполнение работ по установке детского городка в Северодвинске, подписал акт выполненных работ, на основании которого на расчетный счет предпринимателя переведены денежные средства муниципального учреждения в общей сумме более 80 тысяч рублей, достоверно зная, что фактически указанные работы были выполнены работниками возглавляемого им учреждения.

Напомним, это далеко не первый грех Воронцова, привлекший внимание как общественности, так и правоохранителей.

Например, в 2017 году он попался на попытке сокрытия личных доходов, не внеся их часть в налоговую декларацию, и чуть досрочно не лишился депутатского мандата.

Уже в этом году против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении самому себе звания «Заслуженный артист РФ», что приплюсовывало к его директорскому окладу 20% надбавки. Впрочем, о перспективах данного расследования пока ничего неизвестно.