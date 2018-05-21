Александр Чашев: Обрубаи в 66

(Обрубки баянного, икра слов, былое и думки неочленённого союзами)

Заосеннился лес, в желтизну с сединой

Нарядились степенных деревьев чертоги.

Заосеннилась жизнь, в переходе к иной

Светлой грустью подводит земные итоги.

***

Астероид Апофиз? А по фиг!

Баранным строем, в рынок, марш!

Бесценен ли язык обсценный?

Была я невестой - лебёдушкой, теперь я либидка - жена.

Быль: пыль, пыл, плыл, был.

В глазах Любви таятся страхи.



В мой ум проникла обезьяна.

В переводе с арабского матт – «порицание». Не ругаемся, а порицаем?

В уме творятся ад и рай.

Весной печаль и та нарядна.

Вклад «Быстрый доходяга»

Время считать камни в почках и каяться.



Внешнее чудо творится внутри.

Грубеют ангела черты.

Грядёт эпоха экскрементов – эксперименты подвели.

Достоин высшей пахлавы.

Дайте денег заводу родному, гадообразующему.

Думал с тревогой: «есть ещё порох?»; врач успокоил: «обнаружен песок».

Жар-птицу сняли с гриля и слопали в момент.

Жизнь достойную мы себе обеспечим, а ты, народ, возьми патриотизм.

Жюри журило жмурика: «неубедительно лежит».



За «дурь» пловчиху прихватили - ловчихою была она.

За пределами ума нет пустоты - там простота.

Здравствуй, встречный! Узнаю себя в тебе.

И Гена - пары «досок» друг.



И мы когда-то были русаками.

Иронична природа и мудра весьма - один цвет у золота и у дерьма.



Исключай из жизни предавших - пусть они поживут для других.

Лениво страдание, трудолюбиво счастье.

Лик Девы Пречистой на миг блеснул в глазах пропащей бабы.



Лихой январь крышует зиму.

Любые двери открывают ненормативные слова.

Мир познаю, играя в детскую игру: «да», «нет» не говорю.



Мой контент в тумане светит.



Мне твой емейл милее прочих.

Наказан за еду без прав.

Не ищи Творца – Он всегда с тобой.

Не матюгался – самовыражался. Такая самость у меня.



«Ни пука, ни пира» врагу пожелаем.

Ну вот, совсем другое тело!

Одомашнились звери, оскотинились люди.



Он предан глубоко. И всеми.

Опубликован список фингалистов.

«Опять педикулёз», - подумала Земля. И человечества не стало.

Отключи мозги, испытай сладость стадного чувства.

По нелюбви к ближнему узнаете их.

По спирали к эсперали.

Повысили им МРОТ. Мрут!

Поздравляю! Всех бла!

Путь быстрый от эпиграмм до эпикриза.



Птица на хрупкой ветке всегда доверяет крыльям, верь в себя и ты.

Размножаюсь сайтованием в блогодательной сети.

С пустой и ясной головой иду из парикмахерской.



Саентологи сайт завели - в сеть попали жирные лохи.

Уменьшил дозу Интернета… и наступила ломка.



Ушёл в запой, вдруг осознав, что словеса его никак не отзовутся.

Телеса мои, обетованные!

Тонко подмочено.

Торил дорогу в никуда, процессом долгим упиваясь.

Тоскуем светло по тому, чему не сбыться никогда.

Тоскою мрачной навалилась потусторонность Интернета.



Трындел, трындел и оказался в тренде.

Честь имеют. И в хвост её, и в гриву!

Эпатировал. Этапирован.



Я оскорбил вас в виртуале, вот там и били бы меня.