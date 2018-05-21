Александр Чашев: Обрубаи в 66

(Обрубки баянного, икра слов, былое и думки неочленённого союзами)
Заосеннился лес, в желтизну с сединой
Нарядились степенных деревьев чертоги.
Заосеннилась жизнь, в переходе к иной
Светлой грустью подводит земные итоги.
***
Астероид Апофиз? А по фиг!
Баранным строем, в рынок, марш!
Бесценен ли язык обсценный?
Была я невестой - лебёдушкой, теперь я либидка - жена.
Быль: пыль, пыл, плыл, был.
В глазах Любви таятся страхи.
В мой ум проникла обезьяна.
В переводе с арабского матт – «порицание». Не ругаемся, а порицаем?
В уме творятся ад и рай.
Весной печаль и та нарядна.
Вклад «Быстрый доходяга»
Время считать камни в почках и каяться.
Внешнее чудо творится внутри.
Грубеют ангела черты.
Грядёт эпоха экскрементов – эксперименты подвели.
Достоин высшей пахлавы.
Дайте денег заводу родному, гадообразующему.
Думал с тревогой: «есть ещё порох?»; врач успокоил: «обнаружен песок».
Жар-птицу сняли с гриля и слопали в момент.
Жизнь достойную мы себе обеспечим, а ты, народ, возьми патриотизм.
Жюри журило жмурика: «неубедительно лежит».
За «дурь» пловчиху прихватили - ловчихою была она.
За пределами ума нет пустоты - там простота.
Здравствуй, встречный! Узнаю себя в тебе.
И Гена - пары «досок» друг.
И мы когда-то были русаками.
Иронична природа и мудра весьма - один цвет у золота и у дерьма.
Исключай из жизни предавших - пусть они поживут для других.
Лениво страдание, трудолюбиво счастье.
Лик Девы Пречистой на миг блеснул в глазах пропащей бабы.
Лихой январь крышует зиму.
Любые двери открывают ненормативные слова.
Мир познаю, играя в детскую игру: «да», «нет» не говорю.
Мой контент в тумане светит.
Мне твой емейл милее прочих.
Наказан за еду без прав.
Не ищи Творца – Он всегда с тобой.
Не матюгался – самовыражался. Такая самость у меня.
«Ни пука, ни пира» врагу пожелаем.
Ну вот, совсем другое тело!
Одомашнились звери, оскотинились люди.
Он предан глубоко. И всеми.
Опубликован список фингалистов.
«Опять педикулёз», - подумала Земля. И человечества не стало.
Отключи мозги, испытай сладость стадного чувства.
По нелюбви к ближнему узнаете их.
По спирали к эсперали.
Повысили им МРОТ. Мрут!
Поздравляю! Всех бла!
Путь быстрый от эпиграмм до эпикриза.
Птица на хрупкой ветке всегда доверяет крыльям, верь в себя и ты.
Размножаюсь сайтованием в блогодательной сети.
С пустой и ясной головой иду из парикмахерской.
Саентологи сайт завели - в сеть попали жирные лохи.
Уменьшил дозу Интернета… и наступила ломка.
Ушёл в запой, вдруг осознав, что словеса его никак не отзовутся.
Телеса мои, обетованные!
Тонко подмочено.
Торил дорогу в никуда, процессом долгим упиваясь.
Тоскуем светло по тому, чему не сбыться никогда.
Тоскою мрачной навалилась потусторонность Интернета.
Трындел, трындел и оказался в тренде.
Честь имеют. И в хвост её, и в гриву!
Эпатировал. Этапирован.
Я оскорбил вас в виртуале, вот там и били бы меня.