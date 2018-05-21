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Александр Чашев: Обрубаи в 66

(Обрубки баянного, икра слов, былое и думки неочленённого союзами)

 

Заосеннился лес, в желтизну с сединой

Нарядились степенных деревьев чертоги.
Заосеннилась жизнь, в переходе к иной
Светлой грустью подводит земные итоги.

***

Астероид Апофиз? А  по фиг!

 

Баранным строем, в рынок, марш!

 

Бесценен ли язык обсценный?

 

Была я невестой - лебёдушкой, теперь я либидка - жена.

 

Быль: пыль, пыл, плыл, был. 

 

В глазах Любви таятся страхи.

В мой ум проникла обезьяна.

 

В  переводе с арабского матт – «порицание». Не ругаемся, а порицаем?

 

В уме творятся ад и рай. 

 

Весной печаль и та нарядна.

 

Вклад «Быстрый доходяга»

 

Время считать камни в почках и каяться.


Внешнее чудо творится внутри.

 

Грубеют ангела черты.

 

Грядёт эпоха экскрементов – эксперименты подвели.

 

Достоин высшей пахлавы.

 

     Дайте денег заводу родному, гадообразующему.

 

     Думал с тревогой: «есть ещё порох?»; врач успокоил: «обнаружен песок».

 

Жар-птицу сняли с гриля и слопали в момент.

 

Жизнь достойную мы себе обеспечим, а ты, народ, возьми патриотизм.

 

Жюри журило жмурика: «неубедительно лежит».

За «дурь» пловчиху прихватили - ловчихою была она.

 

За пределами ума нет пустоты - там простота.

 

Здравствуй, встречный! Узнаю себя в тебе.

 

И Гена - пары «досок» друг.

 И мы когда-то были русаками.

 

Иронична природа и мудра весьма - один цвет у золота и у дерьма.

Исключай из жизни предавших - пусть они поживут для других.

 

Лениво страдание, трудолюбиво счастье.

 

Лик Девы Пречистой на миг блеснул в глазах пропащей бабы.


Лихой январь крышует зиму.

 

Любые двери открывают ненормативные слова.

 

Мир познаю, играя в детскую игру: «да», «нет» не говорю.

Мой контент в тумане светит.

Мне твой емейл милее прочих.   

 

Наказан за еду без прав.

 

Не ищи Творца – Он всегда с тобой.

 

Не матюгался – самовыражался. Такая самость у меня.


«Ни пука, ни пира» врагу пожелаем.

 

Ну вот, совсем другое тело!

 

Одомашнились звери, оскотинились люди.


Он предан глубоко. И всеми.

 

Опубликован список фингалистов.

 

«Опять педикулёз», - подумала Земля. И человечества не стало.

 

Отключи мозги, испытай сладость стадного чувства.

 

По нелюбви к ближнему узнаете их.

 

По спирали к эсперали.

 

 

Повысили им МРОТ. Мрут!

 

Поздравляю! Всех бла!

 

Путь быстрый от эпиграмм до эпикриза.


Птица на хрупкой ветке всегда доверяет крыльям, верь в себя и ты.

 

Размножаюсь сайтованием в блогодательной сети.

 

С пустой и ясной головой иду из парикмахерской.

Саентологи сайт завели - в сеть попали жирные лохи.

 

Уменьшил дозу Интернета… и наступила ломка.


Ушёл в запой, вдруг осознав, что словеса его никак не отзовутся.

 

Телеса мои, обетованные!

 

Тонко подмочено.

 

Торил дорогу в никуда, процессом долгим упиваясь.

 

Тоскуем светло по тому, чему не сбыться никогда.

 

Тоскою мрачной навалилась потусторонность Интернета.

Трындел, трындел и оказался в тренде.

 

Честь имеют. И в хвост её, и в гриву!

 

Эпатировал. Этапирован.

 Я оскорбил вас в виртуале, вот там и били бы меня.  

18 август 08:29 | : Культура / Литературная гостиная

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