Презентация инклюзивного фестиваля "У самого Белого моря"

Добрый день, друзья, коллеги!

Меня зовут Бикинеева Алеся Александровна. Я являюсь социальным предпринимателем, руководителем проекта "Логопедическая студия 5+5". Основное направление- подготовка детей (5-7 лет) с задержкой психического развития (ЗПР) к школьному обучению, а также сопровождение школьников с ЗПР начальной школы в учебе.

Я являюсь победителем регионального этапа конкурса "Лучший социальный проект года", который проводило министерство экономического развития Архангельской области в 2017 году.

На сегодняшний день проблема инклюзивного образования является актуальной. С каждым годом количество детей с особыми образовательными потребностями увеличивается, и чтобы отвечать запросам общества, необходимо поддерживать культуру инклюзивного образования. Несмотря на работу различных организаций, занимающихся образованием и развитием лиц с ОВЗ, существует ряд проблем: у работников образовательных учреждений и учреждений культуры не хватает навыков работы с детьми, имеющими разнообразные физические и интеллектуальные ограничения; отсутствует общее информационное пространство между организациями, работающими в данной сфере; недостаточно информированности педагогов, родителей детей с ОВЗ, общественности о реабилитационных мероприятиях. Таким образом, существует актуальная потребность в преодолении социально-культурной изоляции лиц с ограниченными возможностями здоровья через организацию инклюзивного детского фестиваля, основанного на инновационных подходах, методах работы с детьми с ОВЗ. Инклюзивные детские фестивали главными своими задачами видят расширение всесторонних культурных связей и создание условий для полноценной духовной жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, их реабилитации и интеграции в общество через образование, культуру и искусство.

Цель фестиваля — создание инклюзивного творческого пространства, соединяющего людей с ограниченными возможностями здоровья и их здоровых сверстников, способствующего раскрытию их творческого потенциала, развитию талантов, культурной самобытности, подготовки детей к независимой жизни в инклюзивном обществе в духе понимания, терпимости, уважения к различиям.

Задачи фестиваля:

привлечение широких кругов детей, родителей, педагогов к активному участию в культурной жизни общества;

стимулирование развития профессионального и любительского творчества среди детей с ОВЗ как средству их самовыражения и реализации;

информирование родителей, о правильном воспитании и развитии детей с ОВЗ

обмен опытом педагогов, занимающихся воспитанием, образованием и развитием детей с ОВЗ

изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями как равноправным участникам культурного процесса.

Инклюзивный детский фестиваль "У самого Белого моря" планируется провести 25-26 октября 2018 года в городе Архангельске, в интеллектуальном центре научной библиотеки имени Е.И. Овсянкина.

Однм из партнеров фестиваля выступает проект "Современная школа".

В рамках фестиваля мы хотим пригласить для участия все организации, педагогов, которые занимаются проблемой инклюзивного образования, для обмена опытом, инновационными технологиями, показать родителям детей с особенностями здоровья, что они не одни, что имеющиеся у них проблемы в части образования детей с ОВЗ можно и нужно решать сообща.

Также мы бы хотели пригласить экспертов из других регионов, родителей и самих детей с ОВЗ, чтобы показать им, как можно друг с другом взаимодействовать.

Планируем провести увлекательную квест-игру "По берегу самого Белого моря", где дети будут участниками этой игры, а сюжетом будут являтся мотивы совресенных Северных сказок. Дети подготовят рисунки к конкурсу фестиваля, которые мы планируем опубликовать.

Все эти мероприятия требуют финансовых затрат.

Мы предлагаем вам помочь в организации первого инклюзивного детского фестиваля "У самого Белого моря". На полученные средства будут приобретены необходимый реквизит- походные рюкзаки для детей, а также иной реквизит для квест-игры, будут приглашены специалисты, эксперты в отрасли инклюзивного образования детей.

Весь необходимый реквизит мы приобретем в течении недели с момента успешного окончания проекта, приглашения и оплата проживания экспертов будет осуществлена в течение сентября-начала октября 2018 года по имеющимся заявкам.

Все приобретенные сертификаты и прочие товары мы отправим вам почтой в течение 1-2 недель после окончания данного проекта или вы сможете забрать их у нас в центральном офисе.