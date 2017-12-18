Бойся, Тулеев, Милдред Хейс. Рецензия на «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина МакДона

Я очень редко пишу рецензии на иностранные фильмы. Только в особых случаях. «Три билборда…» как раз такой…

Начнём с того, что кинокритики, да и киноманы всего мира удивляются, почему главного «Оскара» дали довольно банальной «Форме воды», пусть и титулованного Гильермо дель Торо. Современное прочтение «Человека-амфибия»… в этой популярной с нового года киношутке что-то есть.

Знатоки американской масс-культуры настаивают – фильм МакДона стал жертвой моды на толерантность, в нём негры и педерасты называются своими именами, без всяких экивоков. Создатели ленты маскировались как могли, перенеся сюжет во времена, пусть и не столь отдалённые, но узнаваемые. Шприц в кабинете стоматолога, как из фильмов ужасов Хичкока, бормашина, как из нашего «Тридцать три», доллары, которые с неохотой принимались обменниками ещё в начале 90-х. В остальном, жизнь как жизнь, Полуднёвая Америка и сейчас так живёт.

Впрочем, код есть и в географии событий. Штат Миссури ещё во времена Гражданской войны в США, которая, как мы помним, шла за отмену рабства, разделился практически надвое – половина его жителей воевала на стороне Конфедерации, половина – за Союз южан. То есть, не рабовладельческий юг, но и не демократический север, Куклус клана нет, но закрыть цветного по малейшему подозрению, насмехаться над тупостью мексиканцев – это запросто. Ну очень средняя Америка, без перекосов.

А теперь я открою вам истину, которая лежит на поверхности. Если бы «Оскар» в этом году случился на месяц позже, быть «Трём билбордам…» лучшим фильмом года. В нём столько параллелей с трагическими событиями в Кемерово… никакому Звягинцеву не снилось!

И не я это первым подметил. Уже неделю по интернету ходит коллаж американской дороги, по бокам которой стоят красные билборды, вопрошающие: «Президент, когда уволишь губернатора Тулеева?», «Когда найдут и накажут виновных в кемеровском пожаре?». Почти тоже самое спрашивала некая Милдред Хейс у шефа полиция городка Эббинг.

История там случилась тошнотворная. Какие-то мрази изнасиловали, а потом сожгли (чувствуете, опять огонь!) дочь хозяйки местного сувенирного магазинчика. Все ей очень сочувствуют, полиция вроде бы взялась за розыск, но не имеет ни улик, ни подозреваемых. И ей (полиции) тоже сочувствуют. Но матери, простой американке, прямолинейной как шлагбаум на железнодорожном переезде, на это наплевать. Она находит способ, как затравить шефа Уилби. Почему именно его? «Потому что он главный и должен за всё отвечать» - вот философия простого человека. И у нас ещё кто-то спрашивает, причём здесь Тулеев…

Вроде бы схема ясна – плохие копы и герой-одиночка в юбке… пардон, в комбезе им противостоит. Но у МакДона всё сложнее, у него нет отрицательных персонажей (из центральных), просто все со своими слабостями.

Сама Милфред кажется несгибаемой… ага, фиг два, её в прошлом избивал муж, не богатырь, довольно субтильный тип, а потом сбежал к молодой (и я его таки понимаю). Причём она его до сих пор боится, какой там шлагбаум. Но в главном героиня идёт напролом к поставленной цели – врывается в полицейский участок и поносит всех копов сразу, потом сжигает его на хрен «коктейлями Молотова» (на что намекают?!). Истина не нова – любой человек не так прост, как может показаться с первого взгляда (кадра), но эту истину не грех и повторить.

В своё время (начало 90-х) меня потряс фильм Джоэля Шумахера «С меня хватит!», явно недооценённый ни нашими кинокритиками, ни прокатом (тогда видео-). Про неудачника Уильяма, которого в один момент всё достало, и он идёт на день рождение к собственной дочери, к которой его не пускают, круша и убивая всё, что встретится на пути. У нас его расценили, как историю очередного американского психопата, плюс проблема, связанная с свободной продажей оружия. Я же смотрел фильм про человека, убеждённого в своих правах, в своей правоте… пусть и со слегка съехавшей крышей. У нас и тогда с правами были проблемы, и сейчас не очень. Эх, думал, боялись бы наши чиновники появления таких Уильямов… может, построили бы нормальный капитализм, а не его российскую суверенную версию.

Сразу говорю, я знаю, что в Америке берут в руки бейсбольную биту не только для восстановления социальной справедливости, но и для банального разбоя. Так про последний там тоже немало фильмов снимается.

В привычной схеме общество становится на сторону героя-одиночки. В нашем случае конструкция ломается – общество сочувствует шефу Уилби, который во-вот умрёт от рака. Человеку слабому, который, тем не менее, находит в себе силы и уйти достойно, и помочь своей главной поносительнице хотя бы деньгами. Да жизнь сложна даже в самой что ни на есть одноэтажной Америке. Часто ли вы видели фильмы про любовь к женщине, напившейся и проблевавшейся на последнем свидании? Что, впервые такое? А ведь в этом несовершенном мире чего только не случается.

В начале есть заявка на отрицательного персонажа, одного из полицейских, гомофоба и расиста с явно неоконченным начальным образованием. Этакий белый тупой ублюдок, какой должен быть в любом американском участке (по версии кинематографистов всего мира), выбрасывающий из окна мальчишку-рекламщика… просто потому, что он ему не нравится. А копни глубже… всё от недостатка образования, воспитания, деспотичной мамаши и т.д. На самом деле, этот конченный в определённой ситуации способен чуть ли не на подвиг самопожертвования. Вам от такого описания персонажа хочется смеяться или зло материться? Вот и фильм состоит из подобных противоречий – от современного вестерна к детективному триллеру, а дальше крутой разворот к ранним фантасмагориям Квентина Тарантино.

Да, есть заимствования из уже снятого. Но приятные. Например, приход нового чёрного шефа в белый полицейский участок напомнил мне «В душной южной ночи» с Сиднеем Пуатье в главной роли. Вот только тот темнокожий специалист по раскрытию убийств не позволял называть своих коллег снежками, а те в ответ не цедили ему в спину «у-у, расист». Смешно? А я вам что говорю!

Но знаете, на что особо должны обратить внимание российские зрители? В этой показанной нам Америке её граждане совсем не боятся ни полиции, ни власти вообще. Особенно ощущая свою правоту. И если тебя даже сбросили со второго этажа прямо мордой об асфальт, тот гнусный коп в итоге обязательно окажется с тобой в одной больничной палате ещё в худшем состоянии. А вот отыграться ли на нём, беспомощном, дело твой совести. В любом случае, соседи по городку тебя поймут. Завидую белой завистью, кемеровчане, уверен, тоже.

Со спокойной совестью отношу это и к чиновникам, не только к полицейским.

Смотреть «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» однозначно. Особенно внимательно тулеевым… у них оправданий гораздо меньше.

Леонид Черток