В Северодвинске ценят молодые таланты

В администрации Северодвинска наградили победителей и призеров городского смотра-конкурса художественного творчества среди школьников «Мир предпринимательства Северодвинска».

В творческом состязании приняли участие более пятидесяти мальчишек и девчонок. Конкурс проводился по двум номинациям («Исследовательские проекты» и «Рисунки») в трёх возрастных группах (от 6 до 9 лет, от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет).

Из 52 работ конкурсная комиссия определила 14 победителей и призёров. В состав жюри вошли представители администрации Северодвинска, городского Совета депутатов, общественных организаций, предпринимательского сообщества и образовательных учреждений.

Дипломы, сладкие призы и денежные премии за победу в конкурсе ребятам вручили глава Северодвинска Игорь Скубенко и его заместитель по финансово-экономическим вопросам Олег Бачериков.

В номинации «Исследовательский проект» первые места в разных возрастных группах заняли ученики Дмитрий Перевозников (3 «В», лингвистическая гимназия № 27), Родион Черепанцев (4 «В», школа № 11) и Юлия Митькина (10 «В», лицей № 17).

Дипломом второй степени наградили ученицу 7 «Б» класса школы № 21 Дарью Гусеву.

А диплом третьей степени присудили ученице 10 «В» класса лицея № Снежане Колибабчук.

В номинации «Рисунок» дипломы первой степени получили воспитанники детской художественной школы № 2: Степан Лешуков (в категории от 6 до 9 лет), Олеся Киселёва (от 10 до 13 лет) и Елена Лисина (от 14 до 17 лет).

Вторые места заняли воспитанница детской художественной школы № 2 Елизавета Менькова, ученица 3 «Б» класса лингвистической гимназии № 27 Вероника Чичерина и восьмиклассница школы № 23 Юлия Поршнева.

Третье место члены жюри отдали воспитаннику детского сада № 66 «Беломорочка» Тимуру Гусарову, обучающейся детской художественной школы № 2 Елене Черкасовой и восьмикласснице школы № 2 Снежане Шестаковой.

Игорь Скубенко пожелал ребятам дальнейших успехов в творчестве и поздравил с наступающими новогодними праздниками.

- По рисункам видно, что вы очень подробно изучили работу предпринимателей. Надеюсь, этот конкурс станет ежегодным. Рекомендую Совету по предпринимательству использовать детские рисунки в качестве украшений торговых залов, изображений на баннерах и праздничных логотипах, - отметил Игорь Скубенко.

Добавим, что конкурс прошёл в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске». Организаторами проекта выступили управление экономики администрации и Совет по малому и среднему предпринимательству при главе города.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)