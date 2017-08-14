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О культуре речи. В Архангельске стали появляться территории без мата

На ограждении рядом с центральным входом в физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф. Личутина размещен баннер «Мат – это не спортивно! Культура речи – культура нации».

Баннер, призывающий болельщиков и спортсменов вести себя культурно и воздерживаться от нецензурных выражений, изготовлен благодаря поддержке газеты «Архангельск – город воинской славы» и установлен силами ФСК имени Личутина.

- Замечательная идея напомнить болельщикам и спортсменам о культуре поведения во время соревнований, - считает директор ФСК имени Личутина Игорь Тропин. – Мы понимаем, что эмоции порой зашкаливают, но все же хочется, чтобы любые матчи и состязания сопровождались исключительно положительными эмоциями. Пусть честная борьба будет приоритетом, формируя уважительное отношение болельщиков как к победителям, так и к проигравшим.

Напомним, ранее мэр Архангельска Игорь Годзиш объявил войну сквернословию в общественном транспорте, настояв на том, чтобы этот пункт появился отдельной строкой в должностных обязанностях водителей городских автобусов.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

27 сентябрь 13:44 | : Культура

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