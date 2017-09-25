Тронутые "Матильдой". Северодвинские казаки собираются выпороть Алексея Учителя

Северодвинские казаки (наблюдатели склонны называть их ряженными) передали в редакцию участника «Вольного дела» ИА Беломорканал письмо, в котором они протестуют против выпуска в городской кинопрокат фильма Алексея Учителя «Матильда».

Текст послания, считающегося открытым:

«Уважаемые кинопрокатчики!

Казаки Северодвинска убедительно просят Вас не выпускать в прокат фильм «Матильда».

Казак без Веры – не казак. Поэтому казаки являются защитниками Православной Веры.

Государь - император всея Руси Николай – 2 канонизирован в святые Православной церковью. Это кощунство унижать и оскорблять художественными вымыслами святого Православной Веры, а также чувства верующих.

Не провоцируйте на жёсткие меры». (стилистика первоисточника сохранена)

Отметим, что на вопрос принимавшей письмо редакции – что подразумевается под жёсткими мерами, отправители ответили гробовым, но грозным молчанием.

В свою очередь ИА Беломорканал задает риторически вопросы особо ярым противникам кинопроизведения, которого толком еще никто не видел:

Странно, что о фильме продолжают судить по его рекламным роликам, что напоминает известное со второй половины 20-го века выражение «Не читал, но осуждаю!».

Странно, что художественный вымысел, присущий искусству вообще и кино в частности, приводит к таким серьёзным страстям.

Странно, что в бурное обсуждение непонятно чего пытаются вовлечь всё большее количество людей, и уже, как известно, доходит до «красного петуха» и арестов. Видимо, это делается специально, в качестве отвлекающего манёвра, чтобы за спинами протестующих и защищающих «Матильду» провести что-то, что как раз требует внимания и всестороннего вмешательства государства и общества.

Странно, что компромисс с канонизацией царского семейства (канонизированы были как «царственные страстотерпцы» в 2000 году при сильных разногласиях внутри самой Русской православной церкви) теперь превращается в догмат, с большой натяжкой объявляющий святой всю жизнь всех царственных (властвующих) особ.

Странно, что мнение одной, немногочисленной группы людей, жёстко, безосновательно и безапелляционно пытаются навязать всей стране, что нарушает российские законы и международное право.

И, наконец, странно, что те, кто «просят» не провоцировать, сами занимаются провокацией, не делая никаких уроков из событий вековой давности.

Напомним, что дискуссия на тему «Матильды» развернулась буквально на всех общественных площадках – от Госдумы и Архангельского областного Собрания до ИА RUSNORD и соцсетей.

(на фото с сайта tv29.ru – вот они… красавцы)



