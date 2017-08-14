"Псевдодуховные идеалы от министерства культуры". Ответ протоиерея Евгения Соколова Веронике Яничек по "Матильде"

О фильме «Матильда» спорят много. Наконец-то, и мы услышали громкий голос нашей власти о ныне модном предмете дискуссионных споров.

Так, министр культуры региона Вероника Яничек в эксклюзивном интервью редакции ИА RUSNORD заявила:

«О фильме рассуждать, его не увидев — дело неблагодарное и бессмысленное. Можно было бы сомневаться в корректности сюжета, если бы не знать Учителя. Художнику с известной творческой репутацией нужно априори доверять и рассчитывать на его чистоплотность и по отношению к искусству, и к историческим фактам, отражающимся в его творчестве. Лично я доверяю ЕМУ, а не мнимым «блюстителям нравственности». И все искусство, в принципе, должно быть построено на доверии к творцу, а иначе искусства не будет».

В прошедшем ХХ веке власть изгнала из русского языка слово «грех»! Появились другие синонимы: «ненормативная лексика», «неправильные действия», «неверная оценка происходящего». И понятно, почему власть избегала этого слова, ибо грех – это, прежде всего, преступление перед Богом. А, поскольку, большевики бытие Божие отрицали, то и слово «грех» нужно было из словесного лексикона убрать. Что они и пытались сделать. Все ясно и понятно.

В наступившем ХХI веке власть всеми силами пытается убрать слово «нравственность». Говорить о нравственности у нашей либеральной интеллигенции стало правилом дурного тона. Какими только эпитетами не награждаются те, кто пытается хоть как-то говорить об элементарных, традиционных правилах нравственного поведения: «блюстители нравственности», «ярые консерваторы», «воинствующие фундаменталисты» и т. п.

Если мы зададимся вопросом – откуда такое неприятие и откровенное презрение к «блюстителям нравственности», то ответ будет один: они мешают главному духовному лозунгу наших либералов – свободе! Именно свобода — главная современная духовная ценность. И не просто свобода, а неограниченная свобода, которая дает право на любые фантазии и ограничивается только Уголовным кодексом РФ. Для всех форм нынешней власти этот лозунг оказался очень удобен. Не нужно себя ни в чем ограничивать: ни во внешнем поведении, ни в лексиконе происходящих дискуссий, ни в количестве квартир и яхт, не нужно изучать правила хорошего тона, не нужно знать историю, традиции, духовные ценности... Нужно только не переступать границы УК.

«Художнику с известной творческой репутацией нужно априори доверять и рассчитывать на его чистоплотность и по отношению к искусству, и к историческим фактам, отражающимся в его творчестве, – говорит госпожа Яничек. И добавляет, – лично я ему доверяю».

Итак, можно сделать вывод, что критерием нравственности, по мнению министра, являются репутация художника и ее доверие к нему. Честно сказать, не богато с аргументацией, чтобы делать какие-то выводы.

Но воспользуемся тем малым, что предоставляет нам наш министр культуры: «художнику с известной творческой репутацией нужно априори доверять и рассчитывать на его чистоплотность», и посмотрим, к чему приводило в нашей истории доверие к личности художника без нравственной оценки происходящего.

Возьмем три известнейшие исторические личности по своей одаренности и масштабу во много раз превосходившие режиссера Учителя. Вот эти имена: Герцен, Чернышевский, Толстой.

Рассматривать будем в исторической последовательности. По словам Ленина, Герцен своим журналом «Колокол» разбудил Русь. Какой же набат этого «Колокола» был самым главным? «К топору зовите Русь!» – так возглашал известный писатель и публицист.

Его призыв подхватил Чернышевский своим романом «Что делать» и последующими публикациями. И вот оценка его трудов лидерами революции 1917 года. Споря в 1904 году с Валентиновым, Ленин говорил: «Величайшая заслуга Чернышевского в том, что он не только показал, что всякий правильно думающий и действительно порядочный человек должен быть революционером, но и другое, еще более важное: каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и средствами добиваться ее осуществления».

Надеюсь, что госпожа Яничек помнит способы и средства, с помощью которых большевики пришли к власти. Чернышевский оказался прекрасным ХУДОЖНИКОМ, учителем и воспитателем. Подводя итог его творчества, можно вспомнить известную фразу: «Чернышевский «перепахал» Ленина, Ленин «перепахал» Россию».

И наконец, о главном неоспоримом мировом авторитете в мировой литературе – о Льве Николаевиче Толстом. Его авторитет и влияние на массы людей были неоспоримы. Ленин говорил, что «Толстой – «зеркало русской революции»».

Великий писатель призывал к уничтожению самодержавия и Православия. Чтобы не быть голословным, приведу одно из множества его изречений: «Самодержавие есть форма правления отжившая, могущая соответствовать требованиям народа где-нибудь в центральной Африке, отделенной от всего мира, но не требованиям русского народа, который все более и более просвещается общим всему миру просвещением. И потому поддерживать эту форму правления и связанное с нею православие можно только, как это и делается теперь, посредством всякого насилия: усиленной охраны, административных ссылок, казней, религиозных гонений, запрещения книг, газет, извращения воспитания и вообще всякого рода дурных и жестоких дел.».

Если бы Толстой мог знать, к каким дурным и жестоким делам приведут его воззрения и призывы... Но художник-то великий, а плоды его последних трудов – страшные.

Последнее. Госпожа Яничек и все наши либеральные демократы так и не смогли (или намеренно не захотели) понять, что духовный мир создан Богом-Творцом по объективным духовным законам. Точно таким же объективным, как законы материального мира. Когда нарушаются законы материи, то рушатся построенные сооружения, ломаются машины, приборы. Когда нарушаются духовные законы, которые наши либералы в рамках императива абсолютной свободы отвергают, то разрушается нравственность общества, оно дичает. Забывая о своем образе и подобии и все больше позволяя подчинять человеческую личность животным инстинктам.

Почему нашим либералам подобное нравится, догадаться нетрудно, ибо лозунг «хлеба и зрелищ» — их главный духовный идеал. Ведь, согласно нашей Конституции, своей идеологии Россия иметь не может. Другими словами, бесспорных идеалов на государственном уровне нет. Но без идеалов жить нельзя, вакуума не бывает. И тогда возникают в разных областях и районах разные псевдодуховные идеалы. В нашей Архангельской области нашим министром культуры насаждается идеал, который выразить словами очень сложно.

Но чтобы читатель догадался, о чем идет речь, приведу цитату Вероники Александровны из нашей прошлогодней дискуссии. Тогда в архангельском музее, известном на всю страну уникальными древними иконами, демонстрировалась выставка картин с порнографическим содержанием. На наши возражения госпожа Яничек на официальном сайте Минкульта заявила, что искусство (в том числе такое), равно как и молитва, очищает душу и наполняет ее любовью. Комментарии здесь излишни.

Смотреть фильм «Матильда» совсем не обязательно, достаточно трехминутного трейлера, чтобы понять, что речь идет о глумлении над великим святым семейством, которое именно своим умением любить страну, народ и веру Православную так обличает современную либеральную компанию, за это и ненавидящую Царскую семью. Совсем «основу премудрости – страх Божий» на дороге свободы потеряли. Как бы не заблудиться нашей культуре в подобном, ничем не ограниченном, беззаконии. Хотя нет, простите, Уголовный кодекс наши чиновники-либералы все-таки, кое-где, порой, иногда, временами пытаются чтить. Может, не все еще потеряно?

Протоиерей Евгений Соколов

P.S. Во избежание очередных кривотолков прошу считать мой комментарий частным мнением жителя Архангельской области.

(оригинал на http://pravoslavie-nord.ru/2017/1/17171)

(фото с сайта 29.ru)