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Новости Первого международного кинофестиваля "Arctic Open"

Несмотря на то, что "Arctic Open" проходит в Архангельской области впервые, на конкурс уже поступило более 100 заявок как из России, так и из стран арктической восьмерки.

На фестиваль поступают полнометражные и короткометражные фильмы в двух номинациях: документальное и игровое кино.

В национальную программу заявки приходят не только из северных территорий, но и из других регионов России: Москвы, Калининграда, Архангельска, Екатеринбурга, Челябинска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Хабаровска, Ялты, Железногорска, Красноярска. 

Некоторые режиссеры приезжали в Архангельск в прошлом году на V кинофестиваль «Берегиня» - это участники из Екатеринбурга, Мурманска, Железногорска.

Среди поступивших картин этого года половина документальных. Интересны работы, основанные на историческом, реальном материале.
Например, фильм из Санкт-Петербурга «ГЭСЛО. "Исчезнувшая" экспедиция» Владимира Непевного. За основу сюжета режиссер взял дневники участников экспедиции, которая в 1910-1915 годах открыла Северную Землю и первая прошла Северным морским путём с востока на запад. Это одни из ярких и малоизвестных страниц истории русской Арктики.

«В советское время история этой экспедиции замалчивалась или фальсифицировалась. Причина — участие в её организации Колчака и эмиграция после революции большинства офицеров. Самая результативная и самая благополучная из арктических экспедиций начала века оказалась выпавшей, "исчезнувшей" из истории», — пишут создатели фильма. 

Тематика современных отечественных картин разнообразна, в центре внимания большинства из них вечные темы: взаимопонимание, поиски смысла, самореализация, любовь. 
Любовь в самых разных проявлениях: от треугольника, где объект нежных чувств не могут поделить отец и взрослеющий сын, как в фильме «Лес» из Москвы, режиссера Романа Жигалова; до документальных фильмов о людях, для которых любовь всей жизни — это их работа, как в фильмах «Дело жизни. Югра».

Свои новые работы прислали на первый кинофестиваль стран Арктики и уже известные режиссеры. Это художественный фильм Эдуарда Парри «Жили-были», в котором главные роли стариков исполняют знаменитые российские актеры Федор Добронравов, Ирина Розанова и Роман Мадянов.

Из зарубежных картин, представляющих арктические территории, на сегодня больше всего поступило заявок из Канады, Норвегии, Финляндии и США.

Однако, география конкурса не ограничивается полярными странами, на фестиваль пришли ленты режиссеров из Колумбии, Индии, Италии и Великобритании. 

В международной программе преобладает жанр драмы и трагикомедии. 
В документальных и игровых фильмах, приходящих из-за рубежа, фокус на семье и исполнении мечты. Персонажи канадской картины «Le nom que tu portes» («Имя, которое ты носишь») отец и сын заново учатся понимать другу друга.
А герой совместного норвежско-итальянского документального фильма «Faber Navalis» (лат. «Кораблестроитель») мечтает освоить мастерство древних корабельных мастеров. 
В короткометражке «The Heart Followers» ("Следующие зову сердца") рассказ о семье, живущей на севере Норвегии в необычном стеклянном доме. Они променяли шумный город на природу и чистый воздух.

Режиссер из Канады Макс Ройз в своем полнометражном документальном фильме «Секрет выживания» рассуждает об особенностях характера еврейской нации. Приводит много примеров подвигов евреев в годы Великой Отечественной войны, рассказывает о знаменитых женщинах – летчицах, «ночных ведьмах», наводящих страх на гитлеровцев.

Безусловно, кинофестиваль «Arctic Open» обещает нам немало открытий, встреч и новых знакомств.

 

Согласно регламенту прием работ завершится 1 октября. По словам программного директора фестиваля «Arctic Open», режиссера Анжелики Долининой «ожидается не менее 150 заявок, а в шорт-листе планируется оставить около 45 работ как российских, так и зарубежных режиссеров». Этот выбор предстоит сделать отборочной комиссии. Затем к работе приступит главное конкурсное жюри фестиваля, которое и определит победителей.
Оценить уровень вошедших в конкурсный показ фильмов зрители смогут во время кинофестиваля с 7 по 9 декабря.

Напомним, что I Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic Open»  получил грант Президента России и поддержан Министерством культуры Архангельской области. Инициатива его проведения принадлежит Поморскому культурному фонду «Берегиня».
Идея фестиваля – объединить кинематографистов стран Арктики, обратить внимание на столицу Поморья как культурную и образовательную площадку Арктического региона.
Пройдет праздник кино в Архангельске и Северодвинске с 7 по 9 декабря.
Площадки фестиваля, творческие встречи с режиссерами, авторами фильмов, мастер-классы будут доступны для всех желающих.
Следите за новостями кинофестиваля «Arctic Open» в социальных сетях и на сайте Поморского культурного фонда «Берегиня» - http://fbereginya.com/

12 сентябрь 19:37 | : Культура

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