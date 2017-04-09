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Министерство культуры Архангельской области: Распоряжение изымать книги с печатью Фонда Сороса не выдавали

Как обещали: официальный ответ на публикацию «Из библиотек Архангельской области изымаются книги с "печатью дьявола"?

Сообщаем, что министерством культуры Архангельской области поручений и распоряжений об изъятии книг, изданных фондом «Сорос», не выдавалось.

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» библиотеки обеспечивают учет, комплектование, хранение и использование документов, входящих в состав библиотечных фондов, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры.

Пунктом 5.1 Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденного приказом Минкультуры России от 08 октября 2012 года № 1077, определен исчерпывающий перечень причин исключения документов из библиотечного фонда, а именно: утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, непрофильность.

Напомним, что ранее в Сети появилась информация о том, что из районных и городских библиотек изымаются книги классиков русской и зарубежной литературы лишь по одному признаку – на них стоит печать Фонда «Сороса».

Впрочем, редакция ИА RUSNORD не берется утверждать, что подобное указание не поступало из другого, менее культурного ведомства...

07 июль 12:50 | : Культура / Скандалы

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