Министерство культуры Архангельской области: Распоряжение изымать книги с печатью Фонда Сороса не выдавали

Сообщаем, что министерством культуры Архангельской области поручений и распоряжений об изъятии книг, изданных фондом «Сорос», не выдавалось.
В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» библиотеки обеспечивают учет, комплектование, хранение и использование документов, входящих в состав библиотечных фондов, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры.
Пунктом 5.1 Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденного приказом Минкультуры России от 08 октября 2012 года № 1077, определен исчерпывающий перечень причин исключения документов из библиотечного фонда, а именно: утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, непрофильность.
Напомним, что ранее в Сети появилась информация о том, что из районных и городских библиотек изымаются книги классиков русской и зарубежной литературы лишь по одному признаку – на них стоит печать Фонда «Сороса».
Впрочем, редакция ИА RUSNORD не берется утверждать, что подобное указание не поступало из другого, менее культурного ведомства...