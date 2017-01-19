Хотите попробовать печеную картошку "от Бродского"? Норинская ждет гостей 24 мая

Отмечаемый 24 мая День славянской письменности и культуры совпадает с днем рождения лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского.
В этот день в деревне Норинская Коношского р-на Архангельской области пройдет поэтический фестиваль памяти поэта, похороненного по его же завещанию в Венеции (Италия).
Архангельская область вошла в жизнь Бродского трагической строчкой. Непонимающая его стихи, но интуитивно ощущая идущую от них угрозу своему могуществу, советская власть приговорила литератора по статье «тунеядство» к пятилетней ссылке «с обязательным привлечением к физическому труду».
Из протокола судебного заседания:
Судья: А вообще какая ваша специальность?
Бродский: Поэт, поэт-переводчик.
Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?
Бродский: Никто. (Без вызова). А кто причислил меня к роду человеческому?
В ссылке поэт вкалывал разнорабочим в местном совхозе и… писал, писал, писал.
За его освобождение боролись такие известные в литературном мире коллеги, как Анна Ахматова, Самуил Маршак, Жан-Поль Сартр, поэты-шестидесятники. В итоге специальным постановлением Верховного Совета СССР срок был изменён в сторону уменьшения, в сентябре 1965 года поэт был отпущен на свободу. Но травля со стороны советских властей продолжалась, что в итоге привело к эмиграции (1972 г.).
В программу «Бродскийфест» войдут - молебен в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в храме преподобного Серафима Саровского в п. Коноша;литературно-музыкальный микс, подготовленный учащимися и учителями Лесозаводской средней школы п. Коноша; литературная лаборатория от участников Арт-резиденции «Норинская: добровольная ссылка»; поэтический нон-стоп «77», гастрономическая презентация «Норинские «яства», угощение именинным «тресковиком», мастер-класс «Печёная картошка «От Бродского».
Плюс к этому приобщение к общественно-полезному труду - посадка картофеля, цветов, кустов малины, деревьев. В разумных пределах, конечно…