Елена Горяшина: Кто ты, архангельский журналист?

Елена Горяшина, блогер, участник Ассоциации «Вольное дело»:
- Мой пост об архангельских журналистах вызвал столько откликов в фейсбуке!
Действительно, в журналистике я мало что понимаю. Оказывается, на этом поприще работают журналисты, рерайтеры и копирайтеры.
ЖУРНАЛИСТ - литературный работник, занимающийся журналистикой.
ЖУРНАЛИСТИКА - литературно-публицистическая деятельность в журналах, газетах.
РЕРАЙТЕР - специалист, занимающийся рерайтингом.
РЕРАЙТИНГ- обработка исходных текстовых материалов в целях их дальнейшего использования для публикации.
КОПИРАЙТЕР - разработчик, составитель объявлений, рекламных текстов.
Журналист Алексей Морозов ("Двина-Информ") так охарактеризовал информационное поле Архангельска:
- Большинство сайтов Архангельска давно стали агрегаторами новостей, а некоторые вроде Ньюс29, НД29 и т.д всегда ими были, и никогда там не работали журналисты. Проблема в журналистских кадрах, а точнее - в их оттоке из региона. Молодежь, которая приходит работать в СМИ, вообще о профессии имеет весьма отдалённое представление. Это видно по практикантам с отделения журналистики.
А меня назвали неофитом.
НЕОФИТ - новый последователь какой-то религии, новый сторонник какого-нибудь учения, общественного движения, новичок в каком-либо деле.
А может, я начинающий ЖУРНАЛИСТ?