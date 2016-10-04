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Елена Горяшина: Кто ты, архангельский журналист?

Елена Горяшина, блогер, участник Ассоциации «Вольное дело»:

- Мой пост об архангельских журналистах вызвал столько откликов в фейсбуке!

Действительно, в журналистике я мало что понимаю. Оказывается, на этом поприще работают журналисты, рерайтеры и копирайтеры.

ЖУРНАЛИСТ - литературный работник, занимающийся журналистикой.
ЖУРНАЛИСТИКА - литературно-публицистическая деятельность в журналах, газетах.
РЕРАЙТЕР - специалист, занимающийся рерайтингом.
РЕРАЙТИНГ- обработка исходных текстовых материалов в целях их дальнейшего использования для публикации.
КОПИРАЙТЕР - разработчик, составитель объявлений, рекламных текстов.

Журналист Алексей Морозов ("Двина-Информ") так охарактеризовал информационное поле Архангельска:

- Большинство сайтов Архангельска давно стали агрегаторами новостей, а некоторые вроде Ньюс29, НД29 и т.д всегда ими были, и никогда там не работали журналисты. Проблема в журналистских кадрах, а точнее - в их оттоке из региона. Молодежь, которая приходит работать в СМИ, вообще о профессии имеет весьма отдалённое представление. Это видно по практикантам с отделения журналистики.

А меня назвали неофитом.
НЕОФИТ - новый последователь какой-то религии, новый сторонник какого-нибудь учения, общественного движения, новичок в каком-либо деле.

А может, я начинающий ЖУРНАЛИСТ?

11 январь 08:16 | : Культура

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