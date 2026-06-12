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В поселке Яренск обижали деньгами работников управляющей организации

Прокуратурой Ленского района в ходе рассмотрения обращений жителей села Яренск Ленского района выявлены нарушения трудового законодательства.

Установлено, что в нарушение статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации одной из управляющих компаний района трем заявителям не выплачена заработная плата за период с января по март 2026 года.

 В целях восстановления нарушенных прав работников на оплату труда прокуратурой района в Вилегодский районный суд направлены исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации морального вреда.

Решениями суда исковые требования прокурора удовлетворены, с работодателя в пользу заявителей взыскана задолженность и компенсация морального вреда на общую сумму 237 тысяч рублей. 

Судебные решения исполнены.

 

 

22 июль 14:31 | : Скандалы

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