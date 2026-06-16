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Северодвинская станция скорой помощи облажалась с госконтрактом

В ходе проверки прокуратурой г. Северодвинска установлено, что между ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская станция скорой медицинской помощи» и коммерческой организацией в 2025 году заключен государственный контракт на проведение периодического медицинского осмотра работников учреждения здравоохранения в г. Мезень и с. Лешуконское Архангельской области. 

При этом контракт по проведению медицинского осмотра работников в              г. Мезень не исполнен и в данной части расторгнут в одностороннем порядке с последующим включением предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков. 

Медицинское учреждение было вынуждено заключить новый контракт с альтернативной организацией на большую стоимость. Увеличение цены оказанных услуг составило 50 тыс. руб. и послужило поводом для внесения прокуратурой г. Северодвинска директору коммерческой организации, не исполнившей контракт, представления об устранении нарушений закона.  

Представление прокурора удовлетворено, в июле 2026 года бюджетному учреждению здравоохранения возмещен ущерб на вышеуказанную сумму.


21 июль 13:27 | : Скандалы

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